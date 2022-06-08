«Фундація Течія» відзвітувала про обсяги допомоги ЗСУ за три місяці

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Броня, оптика, дрони та десятки інших потрібних на передовій найменувань – ГО «Фундація Течія» продовжує забезпечувати захисників України необхідними речами. За три місяці роботи вартість допомоги перетнула позначку в 620 млн грн ($21,2 млн).

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну «Фундація Течія» змістила фокус з медицини та освіти на гуманітарну допомогу. Сконцентрувалися на великих обʼємах та безпосередній співпраці з виробниками, щоб максимально ефективно використовувати кожну гривню.

Усю допомогу розділили на 9 категорій: броньований захист ($7,09 млн), смарт-оптика ($5,24 млн), тактичний одяг та спорядження ($4,33 млн), безпілотники Fly Eye ($2,33 млн), тактичні аптечки ($1,54 млн), звʼязок ($332 тис.), дрони для розвідки ($236 тис.), генератори ($149 тис.) та захищені ноутбуки ($9 тис.). Крім цього, у співпраці з київською кейтеринговою компанією «Фундація Течія» профінансувала обіди ($14 тис.) для переселенців з тимчасово окупованих регіонів Київщини, пацієнтів столичних лікарень та тероборонців.

«Обов’язок бізнесу сьогодні — працювати, шукати можливості для нових проектів та підтримувати Україну. Це те, що ми намагаємося робити в TECHIIA, і завдяки команді та партнерам нам вдається», – коментує Олег Крот, керівний партнер холдингу TECHIIA та співзасновник «Фундації Течія».

«Фундація Течія» купує і доставляє гуманітарну допомогу за кошти співзасновників холдингу TECHIIA Олега Крота і Юрія Лазебнікова, а також за отримані донати від компаній та фізичних осіб. Зробити пожертву можна за посиланням. Усі кошти будуть спрямовані виключно на допомогу, організація не утримує відсотків з переказів.

Фото: ua.depositphotos.com