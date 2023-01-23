Государственные тендеры: как готовиться так, чтобы не проигрывать?

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С начала 2021 года по декабрь 2022 года согласно данным платформы Prozorro было проведено почти 360 тендеров, связанных с облачными услугами.

Кроме малых локальных предприятий, наибольшее количество из них выигрывали ООО Де Ново (De Novo), ООО Анте Медиам (Парковый) и ООО Гигаклауд (GigaCloud). Среди менее активных участников ООО Торговые системы (UCloud.ua) и ООО Дата Групп (DataGroup).

Фаворита нет – конкуренция на рынке облачных услуг больше похожа на игру, кто сможет получить для себя лучшие условия. Например, в 2022 году ООО Гигаклауд выиграла больше всего государственных тендеров – насчитали почти 100 согласно данным площадки Prozorro (у ООО «Анте Медиам» почти 40, у ООО «Де Ново» – почти 20).

По данным исследования Molfar, компании, занимающейся OSINT-разведкой, в 2022 году GigaCloud стали лидерами рынка IaaS-услуг. Основой исследования является быстрота предоставления и условия коммерческого предложения, тестирование производительности дисков и т.д. И это не в первый раз – в прошлом году по данным той же компании лидерами проведенного опроса по количеству баллов стали также GigaCloud. Артем Коханевич, CEO GigaCloud, на своей странице в Facebook заявил, что компания выросла с 12% до 16,3% на украинском рынке в 2022 году.

ООО «Де Ново» в 2021 году имели едва ли не больше побед с применением переговорной процедуры. Это разрешается пунктом «Отсутствие конкуренции по техническим причинам». Смена технологической площадки (здесь – подразумевается смена подрядчика) влечет перенос всех данных с одной платформы на другую. Бывает, что в таких случаях привлекают экспертов, проводящих анализ целесообразности смены поставщика. Важна их незаангажированность, которую сложно проверить по открытым данным.

В 2022-м Максим Агеев, генеральный директор ООО «Де Ново», 14 ноября опубликовал на своей странице в Facebook пост. Где рассказал об одном из последних тендеров для ООО «Нефтегаз Цифровые Технологии». По его словам, вместо облачного сервиса в технической задаче на закупку описали проектную документацию на инженерные системы дата центра. После чего ООО "Де Ново" были дисквалифицированы, чтобы победителем признали нужный ООО НЦТ.

Большой вопрос и к стоимости, поскольку она, по мнению Максима Агеева, завышена на миллионы гривен в тот момент, когда сам Нафтогаз убыточен и требует финансовой помощи от Кабинета Министров. В 2020 году "Нафтогаз" попали в скандал - хотели перейти в КВЦ "Парковый", а точнее, к одному из посредников. Позже результаты тендера были отменены.

Однако рассмотрим два тендера, которые в 2022 году объявило ООО «Нефтегаз Цифровые Технологии». Первый с марта по июль. В нем выиграла ранее упомянутая компания ООО "Де Ново" со стоимостью контракта 24 641 614,80 грн, то есть почти 5 млн грн в месяц. Уже в ноябре Нафтогаз объявили новый тендер на услуги по пользованию облачными сервисами уже на 2 года (с ноября 2022 по 2024 год). В нем выиграла ООО «Анте Медиам», предложившее обслуживание за 87 284 649,40 грн, то есть 3,6 млн грн в месяц.

Разница – почти 30% не в пользу ООО «Де Ново». Участники тендера снижали стоимость во время торгов, впрочем, ООО «Де Ново» не понижали цену ни на гривну. Миллионные расценки для государственного сектора подтверждаются новым тендером – АРМА недавно объявили результаты аукциона на услуги облачного сервиса для размещения IT – инфраструктуры. Стоимость услуг ООО «Де Ново» на 40% выше, чем у победителя ООО «Анте Медиам» (более 1 млн грн по сравнению с 419 тысячами грн). Так что деньги в государственных структурах выделяют согласно законным процедурам аукциона.

Фото: ua.depositphotos.com