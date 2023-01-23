Державні тендери: як готуватися так, аби не програвати?

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З початку 2021 року до грудня 2022 року згідно з даними платформи Prozorro було проведено майже 360 тендерів, пов'язаних з хмарними послугами.

Крім малих локальних підприємств, найбільшу кількість з них вигравали ТОВ Де Ново (De Novo), ТОВ Анте Медіам (Парковий) та ТОВ Гігаклауд (GigaCloud). Серед менш активних учасників ТОВ Торгові Системи (UCloud.ua) та ТОВ Дата Груп (DataGroup).

Фаворита немає – конкуренція на ринку хмарних послуг більше схожа на гру хто зможе отримати для себе кращі умови. Наприклад, у 2022 році ТОВ Гігаклауд виграла чи не найбільше державних тендерів – нарахували майже 100 згідно з даними площадки Prozorro (у ТОВ «Анте Медіам» майже 40, у ТОВ «Де Ново» - майже 20).

За даними дослідження Molfar, компанії, яка займається OSINT-розвідкою, у 2022 році GigaCloud стали лідерами ринку IaaS-послуг. Основою дослідження є швидкість надання і умови комерційної пропозиції, тестування продуктивності дисків тощо. І це не вперше – минулого року за даними тієї ж компанії лідерами проведеного опитування за кількістю балів стали також GigaCloud. Артем Коханевич, CEO GigaCloud, на своїй сторінці у Facebook заявив, що компанія виросла з 12% до 16,3% на українського ринку в 2022 році.

ТОВ «Де Ново» у 2021 році мали чи не найбільше перемог з застосуванням переговорної процедури. Це дозволяється пунктом про «Відсутність конкуренції з технічних причин». Зміна технологічної площадки (тут - мається на увазі зміна підрядника) тягне за собою перенесення усіх даних з однієї платформи на іншу. Буває, що в таких випадках залучають експертів, які проводять аналіз доцільності зміни постачальника. Важлива їхня незаангажованість, яку складно перевірити за відкритими даними.

У 2022-му, Максим Агєєв, генеральний директор ТОВ «Де Ново», 14 листопада опублікував на своїй сторінці у Facebook пост. Де розповів про один з останніх тендерів для ТОВ «Нафтогаз Цифрові Технології». За його словами, замість хмарного сервісу, у технічному завданні на закупівлю описали проєктну документацію на інженерні системи дата центру. Після чого ТОВ «Де Ново» були дискваліфіковані, аби переможцем визнали потрібний ТОВ НЦТ.

Велике питання і до вартості, оскільки вона, на думку Максима Агєєва, завищена на мільйони гривень у той момент, коли сам Нафтогаз є збитковим та вимагає фінансової допомоги від Кабінету Міністрів. У 2020 році “Нафтогаз” втрапили у скандал — хотіли перейти до КВЦ “Парковий”, а точніше, до одного з посередників. Пізніше результати тендеру були скасовані.

Проте, розглянемо два тендери, які у 2022 році оголосило ТОВ «Нафтогаз Цифрові Технології». Перший з березня по липень. У ньому виграла раніше згадана компанія ТОВ «Де Ново» з вартістю контракту 24 641 614,80 грн, тобто майже 5 млн грн на місяць. Вже у листопаді Нафтогаз оголосили новий тендер на послуги з користування хмарними сервісами вже на 2 роки (з листопада 2022 до 2024 років). У ньому виграла ТОВ «Анте Медіам», яка запропонувала обслуговування за 87 284 649,40 грн, тобто 3,6 млн грн на місяць.

Різниця – майже 30% не на користь ТОВ «Де Ново». Учасники тендеру знижували вартість під час торгів, втім ТОВ «Де Ново» не понижували ціну ні на гривню. Мільйонні розцінки для державного сектору підтверджуються і новим тендером – АРМА нещодавно оголосили результати аукціону на послуги хмарного сервісу для розміщення IT – інфраструктури. Вартість послуг ТОВ «Де Ново» на 40% вища, аніж у переможця ТОВ «Анте Медіам» (понад 1 млн грн порівняно з 419 тисячами грн). Тож гроші у державних структурах виділяють згідно з законними процедурами аукціону.

Фото: ua.depositphotos.com