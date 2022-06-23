Инвестор "Дія City" россиянин Токарев встретился с министром Узбекистана

Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан сообщило о встрече главы ведомства Шерзода Шерматова с Сергеем Токаревым — главой инвестиционного фонда Reface and Roosh Ventures и инвестором государственного украинского сервиса "Дія City".

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Встреча прошла в Нью-Йорке. Стороны обсудили создание благоприятной бизнес-среды для IT-компаний Узбекистана и проведение "Недели ИКТ". Шерматов также рассказал Токареву об IT-хабе в Узбекистане, партнером этого проекта выступает российский "МегаФон".

Узбекистан является важным политическим и экономическим партнером России. В 2021 году торговый оборот Узбекистана с Россией составил 7,5 млрд долларов, показав годовой рост на 32,8%.

По итогам года Россия заняла первое место среди крупных стран-партнеров с долей в общем объеме внешнеторгового оборота Узбекистана в 17,9%. С 2017 года действует соглашение Узбекистана и России о ядерном сотрудничестве. В рамках соглашения в 2022 году стороны планируют построить АЭС.

Согласно отчетам Human Rights Watch и ООН, в Узбекистане одна из худших ситуаций в мире по правам человека. Наиболее распространенными нарушениями прав человека являются пытки, произвольные аресты, ограничения свободы вероисповедания, свободы слова и собраний.

В 2021 году Госдеп США опубликовал отчет, подтвердивший высокий уровень торговли людьми в Узбекистане. Речь, в частности, о продаже девушек и женщин в сексуальное рабство за границу, а мужчин – для принудительных работ в строительстве и промышленности. До сих пор широко распространена практика привлечения детей школьного возраста для выполнения работ по сбору хлопка.

Напомним, недавно журналисты нашли у Токарева паспорт гражданина России, активы и игорный бизнес на территории страны-агрессора. Несмотря на то, что Токарев постоянно живет и работает в Украине, начиная с 2016 года, он 172 раза летал в Москву, а также незаконно посещал временно оккупированный Крым. Отец Токарева Александр Васильевич Токарев входит в состав попечительского совета российского Межгосударственного союза городов-героев. Этот орган основан в 2004 году для "интеграции России, Украины, Белоруссии и непризнанной Абхазии". Совет возглавляет Павел Бородин — соратник Анатолия Чубайса, считающийся покровителем Путина в начале его президентства.