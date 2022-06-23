Інвестор "Дія City" росіянин Токарєв зустрівся з міністром ІТ Узбекистану

Міністерство з розвитку інформаційних технологій і комунікацій Республіки Узбекистан повідомило про зустріч очільника відомства Шерзода Шерматова з Сергієм Токарєвим — головою інвестиційного фонду Reface and Roosh Ventures та інвестором державного українського сервісу "Дія City".

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Зустріч відбулася в Нью-Йорку. Сторони обговорили створення сприятливого бізнес-середовища для IT-компаній Узбекистану та проведення "Тижня ІКТ". Шерматов також розповів Токарєву про IT-хаб в Узбекистані, партнером цього проекту виступає російський "Мегафон".

Узбекистан — важливий політичний та економічний партнер Росії. В 2021 році торговельний оборот Узбекистану з Росією становив 7,5 мільярда доларів, показавши річне зростання на 32,8%. За підсумками року Росія посіла перше місце серед крупних країн-партнерів з часткою в загальному обсязі зовнішньоторговельного обороту Узбекистану в 17,9%. З 2017 року діє угода Узбекистану та Росії про ядерне співробітництво. В рамках угоди в 2022 році сторони планують будувати АЕС.

Відповідно до звітів Human Rights Watch та ООН, в Узбекистані одна з найгірших ситуацій в світі із правами людини. Найбільш розповсюдженими порушеннями прав людини є катування, довільні арешти, обмеження свободи віросповідання, свободи слова та зібрань. В 2021 Держдеп США опубліковав звіт, що засвідчив високий рівень торговлі людьми в Узбекистані. Мова, зокрема, про продаж дівчат та жінок в сексуальне рабство закордон, а чоловіків - для примусових робіт у будівництві та промисловості. Досі широкопоширеною є практика залучення дітей шкільного віку для виконання робіт по збору бавовни.

Нагадаємо, нещодавно журналісти знайшли в Токарєва паспорт громадянина Росії, активи та ігорний бізнес на території країни-агресора. Незважаючи на те, що Токарєв постійно живе та працює в Україні, починаючи з 2016 року він 172 рази летав до Москви, а також незаконно відвідував тимчасово окупований Крим. Батько Токарєва Олександр Васильович Токарєв входить до складу опікунської ради російського Міждержавного союзу міст-героїв. Цей орган заснований у 2004 році для "інтеграції Росії, України, Білорусі та невизнаної Абхазії". Раду очолює Павло Бородін — соратник Анатолія Чубайса, який вважається покровителем Путіна на початку його президентства.