ИТ-модернизация предприятия во время войны: искусство тысячи малых шагов к Победе от Prime

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Бизнес, работающий в условиях войны, – уже повод для гордости. В этом году, когда в августе большинство предприятий не ушли в традиционные летние отпуска, а продолжили активную работу в поддержку украинской экономики и фронта, осень едва ли не впервые застает украинский бизнес "в полной боевой готовности".

Конечно, никто не ожидает легкого бизнес-сезона, и даже если Победа над врагом будет одержана нашими героями-защитниками прямо этой ночью, впереди у каждого предприятия будет трудный путь восстановления.

Вернутся ли все ваши сотрудники и службы в офисный режим работы после Победы? Готовы ли ваши мощности к стремительному масштабированию на фоне инвестиционного бума, что прогнозируют Украине большинство мировых экономистов?

Справятся ли ваши информационные сети и готов ли ваш персонал к пользованию мировыми решениями и технологиями, что станет главным трендом послевоенного развития нашей страны?

Готовиться к ответам на эти вопросы необходимо уже сегодня, а одним из факторов успеха в новых реалиях украинской экономики будет ваша ИТ-готовность: современное оборудование, качественное и безопасное программное обеспечение, быстрые и защищенные компьютерные сети.

Первым и обязательным шагом на этом пути является обновление и модернизация компьютерного парка предприятия. К счастью, даже в условиях войны украинские предприятия имеют такую возможность и уже активно проводят работу по модернизации.

До 2022 лидерство среди форматов персональной компьютерной техники в корпоративном и частном сегменте в Украине уверенно занимали ноутбуки преимущественно ТОП-5 мировых брендов. После начала боевых действий стремительно растет объем реализации персональных компьютеров в полноразмерном и микроформате.

После разрушения складов и производственных мощностей большей части дистрибьюторов и производителей ПК в Украине едва ли не единственным предприятием, которое сохранило возможность производить и поставлять до двух тысяч персональных компьютеров в месяц, осталось производственное подразделение "ИТ-Интегратор" Prime.

Обстоятельства военного времени, мощные кибератаки, перегрузки сетей, необходимость защиты коммуникаций, заставили клиентов Prime Computers из многих отраслей экономики пересмотреть подход к проектированию и модернизации информационных систем собственных предприятий. Таким образом, несмотря на войну, уже активно модернизируется ИТ-оборудование учреждений и организаций банковского и образовательного секторов, военных подразделений и государственных предприятий, частных компаний и холдингов.

Корпоративные заказчики выбирают компьютерные системы украинского производства Prime не только из-за их надежности и умеренных цен, но и из-за скорости производства оптовых и мелкооптовых партий компьютеров любых конфигураций. Сегодня Prime Computers гордится тем, что не останавливал производство даже во время самых горячих фаз войны, одним из первых возобновил и сохранил цепочки поставок иностранных комплектующих и имеет возможность выполнять не только массовые заказы популярных стандартных моделей PrimePC Solo30, но и поставки индивидуальных конфигураций под потребность клиента с доставкой по всей Украине.

Офис небольшой компании, контакт-центр, киберспорт-команда или оснащение "под ключ" целой информационной системы организации, сети, ведомства или корпорации – даже в 2022 году компьютеры Prime являются лучшим и надежным решением для технической модернизации и своевременного инвестирования в современные ИТ -системы в Украине.

Ко всем партиям ПК предоставляются услуги по настройке и обновлению программного обеспечения, а также сервисная поддержка до 3 лет с гарантийным и постгарантийным обслуживанием.

Prime Computers - является одним из первых брендов персональных компьютеров независимой Украины и остается лидером технической модернизации корпоративного сегмента страны и сегодня.

А как вы готовите информационные системы вашего предприятия для работы после Победы?