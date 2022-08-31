ІТ-модернізація підприємства під час війни: мистецтво тисячі малих кроків до Перемоги від Prime

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Бізнес, що працює в умовах війни, - вже привід для гордості. Цього року, коли у серпні більшість підприємств не пішли у традиційні літні відпустки, а продовжили активну роботу на підтримку української економіки та фронту, осінь чи не вперше застає український бізнес "у повній бойовій готовності".

Звичайно, ніхто не очікує легкого бізнес-сезону, і, навіть якщо Перемога над ворогом буде здобута нашими героями-захисниками просто цієї ночі, попереду у кожного підприємства буде важкий шлях відновлення.

Чи повернуться абсолютно всі ваші співробітники та служби до офісного режиму роботи після Перемоги? Чи готові ваші потужності до стрімкого масштабування на фоні інвестиційного буму, що прогнозують Україні більшість світових економістів?

Чи впораються ваші інформаційні мережі та чи готовий ваш персонал до користування світовими рішеннями та технологіями, що стане головним трендом повоєнного розвитку нашої країни?

Готуватися до відповідей на ці питання необхідно вже сьогодні, а одним з факторів успіху в нових реаліях української економіки буде ваша ІТ-готовність: сучасне обладнання, якісне та безпечне програмне забезпечення, швидкі та захищені комп’ютерні мережі тощо.

Першим та обов’язковим кроком на цьому шляху є саме оновлення та модернізація комп’ютерного парку підприємства. На щастя, навіть в умовах війни українські підприємства мають таку можливість і вже активно проводять роботу з модернізації.

До 2022 року лідерство серед форматів персональної комп’ютерної техніки в корпоративному та приватному сегменті в Україні впевнено займали ноутбуки переважно ТОП-5 світових брендів. Після початку бойових дій – стрімко зростає обсяг реалізації персональних комп’ютерів в повнорозмірному та мікроформаті.

Після руйнування складів та виробничих потужностей більшої частини дистриб’юторів та виробників ПК в Україні чи не єдиним підприємством, що зберегло можливість виробляти та поставляти до двох тисяч персональних комп’ютерів на місяць, залишився виробничий підрозділ "ІТ-Інтегратор" Prime.

Обставини воєнного часу, потужні кібератаки, перевантаження мереж, необхідність захисту комунікацій тощо, змусили клієнтів Prime Computers з багатьох галузей економіки переглянути підхід до проєктування та модернізації інформаційних систем власних підприємств. Таким чином, попри війну, вже активно модернізується ІТ-оснащення установ та організацій банківського та освітнього секторів, військових підрозділів та державних підприємств, приватних компаній та холдингів.

Корпоративні замовники обирають комп’ютерні системи українського виробництва Prime не тільки через їх надійність та помірні ціни, але й через швидкість виробництва гуртових та дрібногуртових партій комп’ютерів будь-яких конфігурацій. Сьогодні Prime Computers пишається тим, що не зупиняв виробництво навіть під час найгарячіших фаз війни, одним з перших відновив та зберіг ланцюжки постачання іноземних комплектуючих та має змогу виконувати не тільки масові замовлення популярних стандартних моделей PrimePC Solo30, але й постачання індивідуальних конфігурацій під потребу клієнта з доставкою по всій Україні.

Офіс невеликої компанії, контакт-центр, кіберспорт-команда чи оснащення "під ключ" цілої інформаційної системи організації, мережі, відомства чи корпорації – навіть у 2022 році комп’ютери Prime є кращим та надійним рішенням для технічної модернізації та вчасного інвестування в сучасні ІТ-системи в Україні.

До всіх партій ПК надаються послуги з налаштування та оновлення програмного забезпечення, а також сервісна підтримка до 3 років з гарантійним та постгарантійним обслуговуванням.

Prime Computers є одним з перших брендів персональних комп’ютерів незалежної України та залишається лідером технічної модернізації корпоративного сегмента країни і сьогодні.

А як ви готуєте інформаційні системи вашого підприємства для роботи після Перемоги?