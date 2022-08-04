Как противодействовать кибератакам: Киевстар проводит дискуссионный Open Talk Club

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Во время полномасштабной войны количество кибератак выросло втрое. Больше всего их испытывают ресурсы властей и местных органов власти, оборонный, финансовый, энергетический секторы, транспортная инфраструктура и телеком-отрасль. Есть ли возможность этому эффективно противодействовать?

10 августа Киевстар.Бизнес проведет в прямом эфире дискуссию на площадке Open Talk Club "КиберНЕбезопасность: как дать отпор и победить на киберфронте". Представители госсектора, бизнеса и медиа обсудят:

как защититься от киберпреступников и нужна ли компаниям стратегия киберзащиты;

как защититься от киберпреступников и нужна ли компаниям стратегия киберзащиты; какие особенности реагирования на атаки во время войны;

какие особенности реагирования на атаки во время войны; почему важно сотрудничество между государством, бизнесом и гражданским обществом для противодействия кибератакам;

почему важно сотрудничество между государством, бизнесом и гражданским обществом для противодействия кибератакам; на что обращать внимание, работая с партнерами и подрядчиками.

Спикеры:

Сергей Прокопенко – руководитель управления обеспечения деятельности НКЦК Аппарата СНБО Украины;

– руководитель управления обеспечения деятельности НКЦК Аппарата СНБО Украины; Сергей Галаган - директор по информационным технологиям, НЭК Укрэнерго;

- директор по информационным технологиям, НЭК Укрэнерго; Юрий Прокопенко - директор по кибербезопасности, Киевстар;

- директор по кибербезопасности, Киевстар; Александр Климашевский — digital-директор бизнес/медиа бюро Ekonomika+, медиаконсультант.

Модератор – Олеся Данильченко, заместитель Директора Ассоциации ЕМА.

Встреча будет полезна руководителям и владельцам компаний, директорам по кибербезопасности и IT-директорам государственного и бизнес-сегментов, специалистам по поддержке IT-систем компаний и т.д.

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