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Категория
IT и Телеком
Дата публикации

Как противодействовать кибератакам: Киевстар проводит дискуссионный Open Talk Club

Как противодействовать кибератакам: Киевстар проводит дискуссионный Open Talk Club
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Во время полномасштабной войны количество кибератак выросло втрое. Больше всего их испытывают ресурсы властей и местных органов власти, оборонный, финансовый, энергетический секторы, транспортная инфраструктура и телеком-отрасль. Есть ли возможность этому эффективно противодействовать?

10 августа Киевстар.Бизнес проведет в прямом эфире дискуссию на площадке Open Talk Club "КиберНЕбезопасность: как дать отпор и победить на киберфронте". Представители госсектора, бизнеса и медиа обсудят:

  • как защититься от киберпреступников и нужна ли компаниям стратегия киберзащиты;
  • какие особенности реагирования на атаки во время войны;
  • почему важно сотрудничество между государством, бизнесом и гражданским обществом для противодействия кибератакам;
  • на что обращать внимание, работая с партнерами и подрядчиками.

Спикеры:

  • Сергей Прокопенко – руководитель управления обеспечения деятельности НКЦК Аппарата СНБО Украины;
  • Сергей Галаган - директор по информационным технологиям, НЭК Укрэнерго;
  • Юрий Прокопенко - директор по кибербезопасности, Киевстар;
  • Александр Климашевский — digital-директор бизнес/медиа бюро Ekonomika+, медиаконсультант.

Модератор – Олеся Данильченко, заместитель Директора Ассоциации ЕМА.  

Встреча будет полезна руководителям и владельцам компаний, директорам по кибербезопасности и IT-директорам государственного и бизнес-сегментов, специалистам по поддержке IT-систем компаний и т.д.

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