- Категория
- IT и Телеком
- Дата публикации
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Как противодействовать кибератакам: Киевстар проводит дискуссионный Open Talk Club
Во время полномасштабной войны количество кибератак выросло втрое. Больше всего их испытывают ресурсы властей и местных органов власти, оборонный, финансовый, энергетический секторы, транспортная инфраструктура и телеком-отрасль. Есть ли возможность этому эффективно противодействовать?
10 августа Киевстар.Бизнес проведет в прямом эфире дискуссию на площадке Open Talk Club "КиберНЕбезопасность: как дать отпор и победить на киберфронте". Представители госсектора, бизнеса и медиа обсудят:
- как защититься от киберпреступников и нужна ли компаниям стратегия киберзащиты;
- какие особенности реагирования на атаки во время войны;
- почему важно сотрудничество между государством, бизнесом и гражданским обществом для противодействия кибератакам;
- на что обращать внимание, работая с партнерами и подрядчиками.
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- Сергей Прокопенко – руководитель управления обеспечения деятельности НКЦК Аппарата СНБО Украины;
- Сергей Галаган - директор по информационным технологиям, НЭК Укрэнерго;
- Юрий Прокопенко - директор по кибербезопасности, Киевстар;
- Александр Климашевский — digital-директор бизнес/медиа бюро Ekonomika+, медиаконсультант.
Модератор – Олеся Данильченко, заместитель Директора Ассоциации ЕМА.
Встреча будет полезна руководителям и владельцам компаний, директорам по кибербезопасности и IT-директорам государственного и бизнес-сегментов, специалистам по поддержке IT-систем компаний и т.д.
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