- Категорія
- ІТ та Телеком
- Дата публікації
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Як протидіяти кібератакам: Київстар проводить дискусійний Open Talk Club
Під час повномасштабної війни кількість кібератак зросла втричі. Найбільше відчувають це ресурси Уряду і місцевих органів влади, оборонний, фінансовий, енергетичний сектори, транспортна інфраструктура та телеком-галузь. Чи є можливість цьому дієво протидіяти?
10 серпня Київстар.Бізнес проведе в прямому ефірі дискусію на майданчику Open Talk Club "КіберНЕбезпека: як дати відсіч і перемогти на кіберфронті". Представники держсектору, бізнесу та медіа обговорять:
- як захиститися від кіберзлочинців і чи потрібна компаніям стратегія кіберзахисту;
- які особливості реагування на атаки під час війни;
- чому важлива співпраця між державою, бізнесом та громадянським суспільством для протидії кібератакам;
- на що звертати увагу, працюючи з партнерами і підрядниками.
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- Сергій Прокопенко — керівник управління забезпечення діяльності НКЦК Апарату РНБО України;
- Сергій Галаган — директор з інформаційних технологій, НЕК Укренерго;
- Юрій Прокопенко — директор з кібербезпеки, Київстар;
- Олександр Клімашевський — digital-директор бізнес/медіа бюро Ekonomika+, медіа консультант.
Модератор — Олеся Данильченко, заступник Директора Асоціації ЄМА.
Зустріч буде корисна керівникам і власникам компаній, директорам з кібербезпеки та IT-директорам державного та бізнес-сегментів, спеціалістам з підтримки IT-cистем компаній тощо.
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