Як протидіяти кібератакам: Київстар проводить дискусійний Open Talk Club

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Під час повномасштабної війни кількість кібератак зросла втричі. Найбільше відчувають це ресурси Уряду і місцевих органів влади, оборонний, фінансовий, енергетичний сектори, транспортна інфраструктура та телеком-галузь. Чи є можливість цьому дієво протидіяти?

10 серпня Київстар.Бізнес проведе в прямому ефірі дискусію на майданчику Open Talk Club "КіберНЕбезпека: як дати відсіч і перемогти на кіберфронті". Представники держсектору, бізнесу та медіа обговорять:

як захиститися від кіберзлочинців і чи потрібна компаніям стратегія кіберзахисту;

як захиститися від кіберзлочинців і чи потрібна компаніям стратегія кіберзахисту; які особливості реагування на атаки під час війни;

які особливості реагування на атаки під час війни; чому важлива співпраця між державою, бізнесом та громадянським суспільством для протидії кібератакам;

чому важлива співпраця між державою, бізнесом та громадянським суспільством для протидії кібератакам; на що звертати увагу, працюючи з партнерами і підрядниками.

Спікери:

Сергій Прокопенко — керівник управління забезпечення діяльності НКЦК Апарату РНБО України;

— керівник управління забезпечення діяльності НКЦК Апарату РНБО України; Сергій Галаган — директор з інформаційних технологій, НЕК Укренерго;

— директор з інформаційних технологій, НЕК Укренерго; Юрій Прокопенко — директор з кібербезпеки, Київстар;

— директор з кібербезпеки, Київстар; Олександр Клімашевський — digital-директор бізнес/медіа бюро Ekonomika+, медіа консультант.

Модератор — Олеся Данильченко, заступник Директора Асоціації ЄМА.

Зустріч буде корисна керівникам і власникам компаній, директорам з кібербезпеки та IT-директорам державного та бізнес-сегментів, спеціалістам з підтримки IT-cистем компаній тощо.

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