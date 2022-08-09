Как технологические компании помогут в послевоенном обновлении Украины: анонс новой лекции проекта "Штаб-квартира"

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16 августа на прямой трансляции проекта "Штаб-квартира" операционный директор холдинга TECHIIA Олег Гуменюк поделится принципами развития технологического бизнеса во время войны. Вебинар будет полезным предпринимателям, топ-менеджерам и владельцам, стремящимся эффективно адаптироваться к неизбежным изменениям, внедрить новые ИТ-решения и подходы в управлении.

Когда : 16 августа, 11.00

Где : Онлайн

Условия участия : Доступ к трансляции предоставляется по предварительной регистрации и донату

Узнать больше : https://shtab.delo.ua/

Вы узнаете:

Как реализовывать проекты за границей, но прибавочную стоимость и рабочие места создавать в Украине?

Как в восстановлении Украины могут помочь технологические компании, провайдеры не только новых технологий в IT, но и новых подходов в образовании и управлении?

Каким будет следующее окно возможностей? Fintech? Где может быть место Украины в этом мировом тренде?

Олег Гуменюк – специалист по управлению проектами и формированию команд с более чем 13-летним опытом. Руководил проектом по построению ИТ-инфраструктур в государственных и бизнес-учреждениях. Главная задача Олега в TECHIIA – развитие новых бизнес-направлений: от разработки стратегий и формирования команд до налаживания процессов. Он также управляет киберспортивной корпоративной группой WePlay Holding.

Проект "Штаб-квартира" , созданный порталом Delo.ua и рейтинговым журналом "ТОП-100. Рейтинги крупнейших», чтобы украинский бизнес мог более эффективно адаптироваться к военным реалиям, используя опыт ведущих предпринимателей и управленцев.

Присоединяйтесь к вебинару Олегу Гуменюку, чтобы стать частью перемен, принять участие в обновлении Украины и построении новой реальности.