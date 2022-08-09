Як технологічні компанії допоможуть у повоєнному відновленні України: анонс нової лекції проєкту “Штаб-квартира”

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16 серпня на прямій трансляції проєкту «Штаб-квартира» операційний директор холдингу TECHIIA Олег Гуменюк поділиться принципами розбудови технологічного бізнесу під час війни. Вебінар буде корисним підприємцям, топменеджерам та власникам, які прагнуть ефективно адаптуватися до неминучих змін, впровадити нові ІТ-рішення та підходи в управлінні.

Коли: 16 серпня, 11.00

Де: Онлайн

Умови участі: Доступ до трансляції надається за попередньою реєстрацією та донатом

Дізнатися більше: https://shtab.delo.ua/

Ви дізнаєтеся:

Як реалізовувати проєкти за кордоном, але додаткову вартість та робочі місця створювати в Україні?

Як у відновленні України можуть допомогти технологічні компанії, які є провайдерами не тільки нових технологій в IT, але й нових підходів у освіті та управлінні?

Яким буде наступне вікно можливостей? Fintech? Де може бути місце України у цьому світовому тренді?

Олег Гуменюк – фахівець з управління проєктами та формування команд з понад 13-річним досвідом. Керував проєктом з побудови ІТ-інфраструктур у державних та бізнес-установах. Головне завдання Олега в TECHIIA — розвиток нових бізнес-напрямків: від розробки стратегій і формування команд до налагодження процесів. Він також управляє кіберспортивною корпоративною групою WePlay Holding.

Проєкт «Штаб-квартира», створений порталом Delo.ua та рейтинговим журналом «ТОП-100. Рейтинги найбільших», аби український бізнес міг ефективніше адаптуватися до воєнних реалій, використовуючи досвід провідних підприємців та управлінців.

Долучайтеся до вебінару Олега Гуменюка, щоб стати частиною змін, узяти участь у відновленні України та побудові нової реальності.