Каждый пятый предприниматель использует ИИ – исследование

Украинские предприниматели активно внедряют инновационные инструменты и сервисы в свою деятельность, в частности, с искусственным интеллектом. Так, каждый пятый предприниматель (21%) использует функционал ИИ в своей бизнес-деятельности: среди микробизнесов этот показатель составляет 16%, среди малых бизнесов — 30%, а среди средних бизнесов — 47%.

Об этом свидетельствуют результаты исследования Mastercard SME Index 2024, в рамках которого были проанализированы состояние и ключевые потребности микро-, малого и среднего бизнеса в Украине, а также перспективы их развития.

Диджитализация и внедрение ИИ

В ходе исследования 34% опрошенных заявили, что им интересно познакомиться с возможностями искусственного интеллекта.

Наиболее распространенные направления применения инструментов и сервисов на основе ИИ среди предпринимателей включают в себя разработку маркетинговых, SMM и коммуникационных стратегий, перевод на другие языки, коммуникацию с клиентами в цифровых каналах, генерирование изображений и написание текстов.

Также исследование выявило, что уже 3 из 4 предпринимателей активно используют цифровые каналы для представления товаров и услуг своего бренда. В частности, у 37% предприятий есть собственный веб-сайт, четверть опрошенных (24%) представлены на маркетплейсах, а каждый шестой предприниматель (16%) разработал мобильное приложение для своего бизнеса.

Популярность безналичной оплаты продолжает расти

Опрос также показал, что на сегодняшний день 9 из 10 украинских МСБ предоставляют возможность рассчитаться за товары или услуги безналично, 17% из них начали принимать такие формы расчетов за последние два года. Следует отметить, что для 80% предпринимателей безналичные оплаты приносят более половины дохода – это на 8 п.п. больше по сравнению с предыдущим годом.

В частности, выросли следующие формы расчетов: по реквизитам (такой вид расчетов предлагают 58% опрошенных предпринимателей), через POS-терминал (34%) и онлайн-оплаты на сайте или через платежные сервисы (34%). В то же время переводы на карту (40%) как форма оплаты снизились на 6 п.п. по сравнению с прошлым годом.

Какие ключевые потребности украинских предпринимателей

В числе основных вызовов, которые подчеркивают украинские предприниматели — необходимость финансирования для развития бизнеса, а также нехватка заказов и рынков сбыта. Кроме того, каждый пятый респондент указывает на нехватку персонала.

Несмотря на текущие вызовы, украинские МСБ проявляют гибкость и ищут способы поддержки и развития своего дела. Так, 27% предпринимателей участвовали в грантовых программах от государства или других организаций.

Одним из главных способов масштабирования украинские предприниматели называют развитие экспорта. Каждый шестой респондент (16%) уже продает свои товары или услуги за границу, а еще 40% планируют выходить на зарубежные рынки. Наиболее популярными странами по экспорту стали Польша (32%), Германия (22%), США (16%), Литва и Италия (по 13%).

Примечательно, что 88% предпринимателей, ведущих бизнес как на внутреннем, так и на иностранных рынках, за последний год заметили увеличение спроса среди украинцев на продукцию украинских производителей.

О Mastercard SME Index

Mastercard SME Index — исследование состояния украинского микро-, малого и среднего бизнеса, проведенное компанией Gradus Research по заказу Mastercard в июне-июле 2024 года. В онлайн-опросе приняли участие 445 респондентов – мужчины и женщины, являющиеся владельцами или руководителями микро-, малого и среднего бизнеса – в 20 областях Украины.

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