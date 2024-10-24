Кожен п'ятий підприємець використовує ШІ - дослідження

Українські підприємці активно впроваджують інноваційні інструменти та сервіси у свою діяльність, зокрема зі штучним інтелектом. Так, вже кожен п’ятий підприємець (21%) використовує функціонал ШІ у своїй бізнес-діяльності: серед мікробізнесів цей показник становить 16%, серед малих бізнесів — 30%, а серед середніх бізнесів — 47%.

Про це свідчать результати дослідження Mastercard SME Index 2024, у рамках якого було проаналізовано стан та ключові потреби мікро-, малого та середнього бізнесу в Україні, а також перспективи їхнього розвитку.

Диджиталізація та впровадження ШІ

В ході дослідження 34% опитаних заявили, що їм цікаво познайомитися з можливостями штучного інтелекту.

Найпоширеніші напрями застосування інструментів і сервісів на основі ШІ серед підприємців включають розробку маркетингових, SMM та комунікаційних стратегій, переклад на інші мови, комунікацію з клієнтами у цифрових каналах, генерування зображень та написання текстів.

Також дослідження виявило, що наразі вже 3 із 4 підприємців активно використовують цифрові канали для представлення товарів і послуг свого бренду. Зокрема, 37% підприємств мають власний вебсайт, чверть опитаних (24%) представлені на маркетплейсах, а кожен шостий підприємець (16%) розробив мобільний додаток для свого бізнесу.

Популярність безготівкової оплати продовжує рости

Опитування також показало, що на сьогодні 9 з 10 українських МСБ надають можливість розрахуватися за товари чи послуги безготівково, 17% з них почали приймати такі форми розрахунків упродовж останніх двох років. Варто зазначити, що для 80% підприємців безготівкові оплати приносять більше половини доходу – це на 8 в.п. більше, порівняно з попереднім роком.

Зокрема, зросли такі форми розрахунків: за реквізитами (такий вид розрахунків пропонують 58% опитаних підприємців), через POS-термінал (34%) та онлайн-оплати на сайті або через платіжні сервіси (34%). Водночас перекази на картку (40%) як форма оплати знизилися на 6 в.п., порівняно з минулим роком.

Які ключові потреби українських підприємців

В числі основних викликів, на яких наголошують українські підприємці - необхідність фінансування для розвитку бізнесу, а також брак замовлень та ринків збуту. Крім того, кожен п’ятий респондент вказує на брак персоналу.

Попри поточні виклики, українські МСБ проявляють гнучкість та шукають способи підтримки й розбудови своєї справи. Так, 27% підприємців брали участь у грантових програмах від держави чи інших організацій.

Одним з головних способів масштабування українські підприємці називають розвиток експорту. Кожен шостий респондент (16%) вже продає свої товари або послуги за кордон, а ще 40% планують виходити на закордонні ринки. Найбільш популярними країнами для експорту стали Польща (32%), Німеччина (22%), США (16%), Литва й Італія (по 13%).

Примітно, що 88% підприємців, які ведуть бізнес як на внутрішньому, так і на іноземних ринках, за останній рік помітили збільшення попиту серед українців на продукцію українських виробників.

Про Mastercard SME Index

Mastercard SME Index — дослідження стану українського мікро-, малого та середнього бізнесу, що було проведено компанією Gradus Research на замовлення Mastercard у червні–липні 2024 року. В онлайн-опитуванні взяли участь 445 респондентів – чоловіки та жінки, які є власниками або керівниками мікро-, малого та середнього бізнесу – у 20 областях України.

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