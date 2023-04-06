Китай проложит подводный интернет-кабель за $500 млн, чтобы конкурировать с проектом США

Китайские государственные телекоммуникационные компании разрабатывают подводную волоконно-оптическую сеть Интернета стоимостью 500 миллионов долларов США, соединяющую Азию, Ближний Восток и Европу, чтобы конкурировать с подобным проектом, поддерживаемым США.

Три основных оператора Китая – China Telecommunications Corporation (China Telecom), China Mobile Limited и China United Network Communications Group Co Ltd (China Unicom) – планируют одну из самых совершенных и дальновидных подводных кабельных сетей в мире, пишет Reuters.

Кабель соединит Гонконг с китайской островной провинцией Хайнань, а затем проложит путь в Сингапур, Пакистан, Саудовскую Аравию, Египет и Францию.

HMN Technologies Co Ltd получит субсидии от китайского государства на строительство кабеля.

Информация о прокладке кабеля Китаем появилась после того, как правительство США успешно помешало ряду китайских подводных кабельных проектов за рубежом в течение последних четырех лет. Вашингтон также заблокировал лицензии на запланированные частные подводные кабели, которые должны соединить Соединенные Штаты с китайской территорией Гонконг, включая проекты, управляемые Google LLC, Meta Platforms, Inc и Amazon.com Inc.

Подводные кабели передают более 95% всего международного интернет-трафика. Однако они уязвимы для шпионажа и диверсий и стали оружием влияния в эскалации конкуренции между Соединенными Штатами и Китаем. Сверхдержавы борются за преобладание передовых технологий, которые могут определить экономическое и военное преимущество в последующие десятилетия.

Проект EMA, возглавляемый Китаем, намерен прямо конкурировать с другим кабелем, который сейчас строит американская фирма SubCom LLC, под названием SeaMeWe-6 (Юго-Восточная Азия-Ближний Восток-Западная Европа-6), также соединяющий Сингапур с Францией через Пакистан, Саудовская Аравия, Египет и полдюжины других стран вдоль маршрута.

Для больших подводных кабельных проектов обычно требуется не менее трех лет, чтобы перейти от концепции к реализации. По словам собеседников, китайские компании надеются завершить заключение контрактов до конца года и запустить кабель EMA до конца 2025 года.