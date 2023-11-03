Лекции для украинцев от мировых экспертов по искусственному интеллекту. Сергей Токарев о втором сезоне AI for Ukraine

Крупнейшее AI-комьюнити в Украине AI HOUSE и технологическая компания Roosh запускают второй сезон образовательного благотворительного проекта AI for Ukraine. В рамках инициативы, эксперты и экспертки мирового уровня из сферы искусственного интеллекта проведут бесплатные онлайн-лекции и воркшопы для украинцев.

Спикеры, среди которых специалисты из OpenAI, Google, INRIA, Stripe и Оксфордского университета, поделятся актуальными знаниями и инсайтами, которые помогут развить AI-сферу в Украине. Вместе с этим AI for Ukraine поможет собрать средства на поддержку украинских военных. О проекте написал на своей странице в Facebook Сергей Токарев — IT-инвестор и предприниматель, соучредитель технологической компании ROOSH, в экосистему которой входит AI HOUSE.

"В прошлом году, несмотря на тревоги и обстрелы, мы с командой AI HOUSE решили поддержать украинских AI/ML-специалистов в сложные времена, поэтому провели образовательный ивент AI for Ukraine. Тогда мы почувствовали невероятную поддержку мирового технологического сообщества и их интерес в сотрудничестве с украинскими специалистами. В этом году мы подготовили второй сезон AI for Ukraine с четкой целью: предоставить доступ к знаниям, инсайтам и опыту топовых мировых экспертов в области AI/ML", — подчеркнул в своем посте Сергей Токарев.

Организаторы отмечают: лекции и воркшопы будут полезны не только тем, кто уже работает с Artificial Intelligence и Machine Learning, но и tech-энтузиастами и просто людям, которые интересуются этими сферами.

Все выступления будут в открытом доступе. Однако организаторы призывают участников проекта донатить за просмотренный контент, ведь собранные средства передадут благотворительной организации "Реактивная Почта", которая с 2014 года помогает украинским артиллеристам. Рекомендуемый размер взносов — $10 за одно видео. Во время первого сезона AI for Ukraine, который прошел в 2022 году, удалось собрать 320 тысяч гривен, которые организаторы передали благотворительному фонду "Вернись живым".

Чтобы принять участие в AI for Ukraine, необходимо зарегистрироваться по ссылке. Анонсы и линки на выступления спикеров будут приходить на почту всем, кто заполнил форму.

Как и раньше, лекции и воркшопы пройдут в онлайн-формате. Все выступления будут проходить на английском языке и будут доступны в записи после трансляции.

Первая лекция стартует уже 2 ноября и будет посвящена Deep Learning Decade и GPT-4. Лукаш Кайзер из OpenAI расскажет, как создавались GPT-4 и ChatGPT, а также поделится мыслями о будущем искусственного интеллекта.

15 ноября Гаэль Вароко из INRIA прочитает лекцию Representation learning on relational data to automate data preparation. Выступление спикера будет посвящено анализу и подготовке данных с помощью машинного обучения. Специалист также объяснит, как можно упростить работу с данными и использовать новейшие технологии для оптимизации процессов.

Воркшоп Виктории Олейник из Оксфордского университета, который пройдет 29 ноября, будет посвящен генерированию контента с помощью Artificial Intelligence. Слушатели научатся работать с текстами, созданными искусственным интеллектом, и обходить опасный контент.

AI HOUSE — это некоммерческая организация, главная цель которой построить самое большое и мощное AI-комьюнити в Украине для рождения новых продуктовых AI-стартапов, развития сферы искусственного интеллекта и технологического сектора в целом.