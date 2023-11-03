Лекції для українців від світових експертів зі штучного інтелекту. Сергій Токарєв про другий сезон AI for Ukraine

Найбільше АІ-комʼюніті в Україні AI HOUSE та технологічна компанія Roosh запускають другий сезон освітнього благодійного проєкту AI for Ukraine. В межах ініціативи, експерти та експертки світового рівня зі сфери штучного інтелекту проведуть безплатні онлайн-лекції та воркшопи для українців.

Спікери, серед яких фахівці з OpenAI, Google, INRIA, Stripe та Оксфордського університету, поділяться актуальними знаннями та інсайтами, що допоможуть розвинути AI-галузь в Україні. Разом з цим AI for Ukraine допоможе зібрати кошти на підтримку українських військових. Про проєкт написав на своїй сторінці у Facebook Сергій Токарєв — IT-інвестор та підприємець, співзасновник технологічної компанії ROOSH, до екосистеми якої входить AI HOUSE.

“Минулого року, попри тривоги та обстріли, ми з командою AI HOUSE вирішили підтримати українських AI/ML-спеціалістів в складні часи, тож провели освітній івент AI for Ukraine. Тоді ми відчули неймовірну підтримку світової технологічної спільноти та їх інтерес у співпраці з українськими спеціалістами. Цього року ми підготували другий сезон AI for Ukraine з чіткою метою: надати доступ до знань, інсайтів та досвіду топових світових експертів у галузі AI/ML”, — підкреслив у своєму дописі Сергій Токарєв.

Організатори наголошують: лекції та воркшопи будуть корисні на лише тим, хто вже працює з Artificial Intelligence та Machine Learning, а й tech-ентузіастами і просто людям, які цікавляться цими галузями.

Усі виступи будуть у відкритому доступі. Однак організатори закликають учасників проєкту донатити за переглянутий контент, адже зібрані кошти передадуть благодійній організації “Реактивна Пошта”, що з 2014 року допомагає українським артилеристам. Рекомендований розмір внесків — $10 за одне відео. Під час першого сезону AI for Ukraine, який пройшов у 2022 році, вдалось зібрати 320 тисяч гривень, які організатори передали благодійному фонду “Повернись живим”.

Аби взяти участь в AI for Ukraine, необхідно зареєструватися за посиланням. Анонси та лінки на виступи спікерів надходитимуть на пошту всім, хто заповнив форму.

Як і раніше, лекції та воркшопи відбудуться в онлайн-форматі. Усі виступи відбуватимуться англійською мовою і будуть доступні у записі після трансляції.

Перша лекція стартує вже 2 листопада і буде присвячена Deep Learning Decade та GPT-4. Лукаш Кайзер з OpenAI розкаже, як створювались GPT-4 та ChatGPT, а також поділиться думками щодо майбутнього штучного інтелекту.

15 листопада Гаель Вароко з INRIA прочитає лекцію Representation learning on relational data to automate data preparation. Виступ спікера буде присвячений аналізу та підготовці даних за допомогою машинного навчання. Фахівець також пояснить, як можна спростити роботу з даними та використовувати новітні технології задля оптимізації процесів.

Воркшоп Вікторії Олійник з Оксфордського університету, який пройде 29 листопада, буде присвячений генеруванню контенту за допомогою Artificial Intelligence. Слухачі навчаться працювати з текстами, створеними штучним інтелектом, та оминати небезпечний контент.

AI HOUSE — це некомерційна організація, головна мета якої розбудувати найбільше та найпотужніше AI-ком’юніті в Україні задля народження нових продуктових AI-стартапів, розвитку галузі штучного інтелекту та технологічного сектору в цілому.