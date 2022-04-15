"Мы должны напоминать миру о войне в Украине". Разработчик из Харькова обратилась к иностранному IT-сообществу

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

С таким призывом на конференции Swift Heroes в Италии выступила Евгения Бондарь, iOS Tech Lead из IT-команды NIX. Так она в очередной раз привлекла внимание иностранцев к нападению России на Украину.

Ежегодная IT-конференция Swift Heroes уже в пятый раз собирает ведущих iOS-разработчиков со всего мира. В разные годы с докладами на мероприятии выступали специалисты таких компаний, как Google, Amazon, Spotify и других. А теперь впервые к ним присоединилась представительница команды NIX. Для Евгении одна из целей участия – рассказать международному IT-сообществу, как война влияет на жизнь миллионов украинцев.

"Мы как IT-специалисты должны использовать все возможности, чтобы рассказать миру о войне в нашем государстве. Украина не сходит с новостных лент многих иностранных СМИ, но люди со временем привыкают к такому информационному фону. Мы должны со всех площадок подчеркивать: эта война до сих пор продолжается. Лично я переживаю то, что болит миллионам украинцев. Конечно, мы храбрая нация и быстро объединились, чтобы противостоять врагу. Однако украинцам все равно нужна поддержка моральная, материальная, информационная. Выходите на митинги в своей стране, рассказывайте о последствиях войны в соцсетях, обращайтесь к политикам — вот что я хотела донести публике", — рассказывает Евгения Бондарь.

По словам разработчика, украинский IT-бизнес продолжает активно работать, приносить валютные поступления в бюджет и предоставлять новые рабочие места. Каждый IT-специалист своим трудом поддерживает экономику Украины и вносит существенный вклад в победу, уверена спикер. Поэтому специалисты должны помнить о постоянном развитии своих навыков. Помочь в этом может участие в подобных конференциях.

Основная часть доклада эксперта была посвящена важности изучения UI/UX-дизайна разработчиками iOS. По ее словам, эти знания помогут программистам улучшить командную работу и качество IT-продуктов.

"Разработчикам стоит прислушаться к предложениям дизайнеров и учиться говорить с ними на одном языке. Ведь их идеи возникают не из воздуха, а базируются на четких правилах разработки понятных и приятных для глаз приложений. Я убеждена: всем инженерам будет полезно разобраться в гайдлайнах Apple, цвето- и типографике, принципах создания макетов", - говорит Евгения.

Справка:

NIX — одна из самых многочисленных IT-команд на востоке Украины, уже 28 лет специализирующаяся на разработке сложных мультиплатформенных продуктов для компаний из США, стран Европы и Юго-Восточной Азии. Эксперты NIX формируют больше всего IT-комьюнити Харькова, оказывают активную поддержку профильным вузам и предлагают бесплатное обучение по 19 программам подготовки.