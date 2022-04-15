"Ми маємо нагадувати світу про війну в Україні". Розробниця з Харкова звернулася до іноземної IT-спільноти

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З таким закликом на конференції Swift Heroes в Італії виступила Євгенія Бондар, iOS Tech Lead з IT-команди NIX. Так вона в черговий раз привернула увагу іноземців до нападу Росії на Україну.

Щорічна IT-конференція Swift Heroes вже вп'яте збирає провідних iOS-розробників з усього світу. В різні роки з доповідями на цьому заході виступали фахівці таких компаній, як Google, Amazon, Spotify та інших. А зараз вперше до них приєдналася й представниця команди NIX. Для Євгенії одна з цілей участі — розповісти міжнародній IT-спільноті, як війна впливає на життя мільйонів українців.

"Ми як IT-спеціалісти повинні використовувати всі можливості, аби розповісти світу про війну в нашій державі. Україна не сходить з новинних стрічок багатьох іноземних ЗМІ, але люди з часом звикають до такого інформаційного фону. Ми повинні з усіх майданчиків наголошувати: ця війна досі триває. Особисто я переживаю те, що болить мільйонам українців. Звісно, ми хоробра нація і швидко об'єдналися, щоб протистояти ворогу. Однак українцям все одно потрібна підтримка — моральна, матеріальна, інформаційна. Виходьте на мітинги у своїй країні, розповідайте про наслідки війни у соцмережах, звертайтеся до політиків — ось, що я хотіла донести публіці", — розповідає Євгенія Бондар.

За словами розробниці, український IT-бізнес продовжує активно працювати, приносити валютні надходження в бюджет і надавати нові робочі місця. Кожен IT-спеціаліст своєю працею підтримує економіку України та робить суттєвий внесок у перемогу, впевнена спікерка. Тому фахівці мають пам'ятати про постійний розвиток своїх навичок. Допомогти у цьому може участь у подібних конференціях.

Основна частина доповіді експертки була присвячена важливості вивчення UI/UX-дизайну iOS-розробниками. За її словами, ці знання допоможуть програмістам покращити командну роботу та якість IT-продуктів.

"Розробникам варто прислухатися до пропозицій дизайнерів і вчитися говорити з ними одною мовою. Адже їхні ідеї виникають не з повітря, а базуються на чітких правилах розробки зрозумілих і приємних оку застосунків. Я переконана: всім інженерам буде корисно розібратися у гайдлайнах Apple, кольоро- та типографіці, принципах створення макетів", — говорить Євгенія.

ДОВІДКОВО

NIX — одна з найчисленніших IT-команд на сході України, яка вже 28 років спеціалізується на розробці складних мультиплатформенних продуктів для компаній зі США, країн Європи та Південно-Східної Азії. Експерти NIX формують найбільше IT-ком'юніті Харкова, надають активну підтримку профільним вишам та пропонують безплатне навчання за 19 програмами підготовки.