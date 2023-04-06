ОО "Развитие ІТ образования" поддерживает экопроект крупнейшей кафедры Европы

На кафедре "Информационные системы и технологии" КПИ им. Сикорского начат экопроект – создание робота для очистки загрязненных водоемов. Робот создается студентами кафедры ИСТ при менторской поддержке научного руководства факультета.

Персонал кафедры ИСТ – а это более 80 преподавателей, во главе с заведующим кафедрой Александром Роликом – присоединится экспертизой к созданию прототипа экологического робота. Результаты ожидаются уже этим летом.

"Создание практических условий для развития возможностей и навыков студентов на благо нашей страны является основной идеей Общественной организации "Развитие ИТ образования", – отметил выпускник ФИВТ КПИ им. Сикорского, соучредитель ОО "Развитие ИТ образования" Анатолий Бойко.

Следующие шаги – процессы доработки, настройки и совершенствования системы.

"Мы создаем систему поддержки студенческих проектов, которые смогут развиваться в стартапы и даже патентоваться вместе с университетом, укрепляя научно-инновационную составляющую и количество полезных для страны разработок", – подчеркнул профессор ФИВТ КПИ им. Сикорского Сергей Стиренко.

Далее по плану – формирование стартап-направления и коммуникация проектной команды ОО с производителями о серийном производстве. При этом общественная организация работает не только над привлечением партнеров, но и над акцентированием внимания профильных министерств Украины.