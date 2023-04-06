ГО “Розвиток ІТ освіти” підтримує екопроєкт найбільшої кафедри Європи

На кафедрі “Інформаційні системи та технології” КПІ ім. Сікорського розпочато екопроєкт – створення робота для очищення забруднених водойм. Робот створюється студентами кафедри ІСТ за менторської підтримки наукового керівництва факультету.

Персонал кафедри ІСТ – а це понад 80 викладачів, на чолі із завідувачем кафедри Олександром Роліком – долучиться експертизою до створення прототипу екологічного робота. Результати очікуються вже цього літа.

“Створення практичних умов для розвитку можливостей та навичок студентів на благо нашої країни є основною ідеєю Громадської організації “Розвиток ІТ освіти,” – зазначив випускник ФІОТ КПІ ім. Сікорського, співзасновник ГО “Розвиток ІТ освіти” Анатолій Бойко.

Наступні кроки – процеси доопрацювання, налаштування та вдосконалення системи.

"Ми створюємо систему підтримки студентських проєктів, які зможуть розвиватись в стартапи і навіть патентуватись разом з університетом, зміцнюючи науково-інноваційну складову та кількість корисних для країни розробок,” – підкреслив професор ФІОТ КПІ ім. Сікорського Сергій Стіренко.

Далі за планом – започаткування стартап-напрямку та комунікація проєктної команди ГО із виробниками щодо серійного виробництва. При цьому громадська організація працює не лише над залученням партнерів, а й над приверненням уваги профільних міністерств України.