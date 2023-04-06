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Тип
Партнерський матеріал
Категорія
ІТ та Телеком
Дата публікації

ГО “Розвиток ІТ освіти” підтримує екопроєкт найбільшої кафедри Європи

ГО “Розвиток ІТ освіти” підтримує екопроєкт найбільшої кафедри Європи

На кафедрі “Інформаційні системи та технології” КПІ ім. Сікорського розпочато екопроєкт – створення робота для очищення забруднених водойм.

Робот створюється студентами кафедри ІСТ за менторської підтримки наукового керівництва факультету.

Персонал кафедри ІСТ – а це понад 80 викладачів, на чолі із завідувачем кафедри Олександром Роліком – долучиться експертизою до створення прототипу екологічного робота. Результати очікуються вже цього літа.

“Створення практичних умов для розвитку можливостей та навичок студентів на благо нашої країни є основною ідеєю Громадської організації “Розвиток ІТ освіти,” – зазначив випускник ФІОТ КПІ ім. Сікорського, співзасновник ГО “Розвиток ІТ освіти” Анатолій Бойко.

Наступні кроки – процеси доопрацювання, налаштування та вдосконалення системи. 

"Ми створюємо систему підтримки студентських проєктів, які зможуть розвиватись в стартапи і навіть патентуватись разом з університетом, зміцнюючи науково-інноваційну складову та кількість корисних для країни розробок,” – підкреслив професор ФІОТ КПІ ім. Сікорського Сергій Стіренко. 

Далі за планом – започаткування стартап-напрямку та комунікація проєктної команди ГО із виробниками щодо серійного виробництва. При цьому громадська організація працює не лише над залученням партнерів, а й над приверненням уваги профільних міністерств України.