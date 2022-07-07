Почему "идеальный шторм" - лучшее время для облака

"There is no business strategy with cloud strategy", - заявляет Gartner в ноябре 2021 года и прогнозирует на 2022 год рост глобального дохода от облака до $474 млрд по сравнению с $408 млрд в предыдущем периоде.

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Предприятия во всем мире ищут пути использования облака для увеличения прибыли и развития своего бизнеса. Об облаке говорят как о механизме трансформации, который обеспечивает новые цифровые возможности, такие как мобильные платежные системы банков, клиентские сервисы энергетических компаний или персонализированные услуги в розничной торговле.

Украина не пасет задних в этом вопросе. Быстрый и массовый переход многих компаний и государственных структур на удаленный режим работы, спровоцированный пандемией, привел к резкому росту спроса на облачные площадки как внутри страны, так и за ее пределами. В 2021 году украинские облачные операторы констатировали рост доходов на уровне 60–70% .

Однако вряд ли кто-то на фоне этого оптимизма предсказывал облаку такое определяющее для выживания значение, которое оно приобрело с момента российского вторжения.

Все мы читали отчет Microsoft о киберуроках украинской войны , в котором скорость перемещения данных за пределы страны с возможностью сохранения полноценного доступа к ним для выполнения операций называется ключом к цифровой устойчивости. Одной из причин, почему физические и кибератаки на государственные структуры оказали ограниченное оперативное влияние, является то, что цифровые операции и данные были перемещены в общедоступное облако. Это привело к тому, что правительства всего мира изучают идею введения облака для официального использования. Пентагон, заключивший контракт с Microsoft именно по этой причине в 2019 году, а затем отменивший в 2020 году, вновь рассматривает возможность заключения новых контрактов Министерства обороны на облачные вычисления.

Однако вернемся в мирную Украину 2021 года и попытаемся вспомнить еще одну мощную тенденцию, определяющую поведение бизнеса по отношению к облаку в последние 3-5 лет. А именно, сдвиг операционных моделей в сторону ориентации на продукт, где весь поток создания ценностей для бизнеса и ИТ должен быть согласован именно по продуктам.

Почему об этом важно упомянуть сейчас? Потому что такое изменение операционной модели и последовавшая за ней модернизация ИТ-инфраструктуры определили скорость скачкообразного вынужденного перехода в облако в начале войны. Из опыта Accord Group такие заказчики как Приватбанк, Фоззи Групп, Райффайзенбанк и другие, кто успел заранее построить наземную инфраструктуру по принципам Software-Defined Networking (SDN), совершили переход очень быстро. Работы, которые до войны планировалось проводить год, были осуществлены за полтора-два месяца!

Все эти компании, помимо готовности быстро мигрировать в облако, объединяет то, что они сделали ставку на Cisco ACI – наиболее безопасное, открытое и комплексное программно-определенное сетевое решение (SDN) в отрасли по мнению Accord Group. Cisco ACI радикально упрощает, оптимизирует и ускоряет жизненный цикл развертывания программ, а в контексте задач военного времени дает желаемое 100% взаимодействие и синхронизацию данных с наземной инфраструктурой.

Cisco ACI это:

Простота работы с политиками, моделями управления и работы для программ, сетей и ресурсов безопасности

Централизованное управление сетью и видимость с полной автоматизацией и мониторингом состояния сети в реальном времени

Открытые API, для гибкости команд DevOps и партнерских интеграций

Общая платформа для управления как физической, так и виртуальной средой

Автоматизация рабочих процессов ИТ и гибкость развертывания приложений

Внутренняя безопасность по модели нулевого доверия и инновационные функции в применении политик, микросегментации и аналитике

Интегрированная безопасность с помощью продуктов безопасности Cisco и партнеров экосистемы

Бесперебойное подключение к любому центру обработки данных или публичному облаку

Облачная автоматизация благодаря интеграции с VMware vRealize, Azure Pack, OpenStack, OpenShift, Kubernetes и Cisco UCS® Director

Сеть была и остается основой интернета, лежащего в основе облачных сервисов и возможностей. Как показывает опыт, современная сеть, ориентированная на приложения, способна стать основой, не только масштабируемости и компоновки, требующих передовых технологий и программ, а также позволяет предприятиям в Украине удовлетворять новые потребности, такие как суверенитет и выживание.

Мы в Accord Group имеем значительный опыт построения сетей, ориентированных на приложения и миграции в облако и готовы помочь вам строить отказоустойчивые, независимые от внешних факторов системы.