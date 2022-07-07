Чому “ідеальний шторм” - найкращий час для хмари

“There is no business strategy without a cloud strategy”, - заявляє Gartner в листопаді 2021 року та прогнозує на 2022 рік зростання глобального доходу від хмари до $474 млрд порівняно з $408 млрд в попередньому періоді.

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Підприємства по всьому світі шукають шляхи використання хмари для збільшення прибутку та розвитку свого бізнесу. Про хмару говорять як про механізм трансформації, який забезпечує нові цифрові можливості, такі як мобільні платіжні системи банків, клієнтські сервіси енергетичних компаній або персоналізовані послуги в роздрібній торгівлі.

Україна не пасе зайвих в цьому питанні. Швидкий і масовий перехід багатьох компаній і державних структур на віддалений режим роботи, спровокований пандемією, призвів до різкого зростання попиту на хмарні майданчики як всередині країни, так і за її межами. У 2021 році українські хмарні оператори констатували зростання доходів на рівні 60–70%.

Проте навряд чи хтось на фоні цього оптимізму пророкував хмарі аж таке визначальне для виживання значення, яке вона набула з моменту російського вторгнення.

Всі ми читали звіт Microsoft про кіберуроки української війни, в якому швидкість переміщення даних за межі країни із можливістю збереження повноцінного доступу до них для виконання операцій називається ключем до цифрової стійкості. Однією з причин, чому фізичні та кібератаки на державні структури мали обмежений оперативний вплив, є те, що цифрові операції та дані були розподілені в загальнодоступну хмару. Це призвело до того, що уряди всього світу вивчають ідею запровадження хмари для офіційного використання. Пентагон, який уклав контракт з Microsoft саме з цієї причини в 2019 році, а потім скасував у 2020, знов розглядає можливість укладання нових контрактів Міністерства оборони на хмарні обчислення.

Проте повернемось в мирну Україну 2021 року і спробуємо пригадати ще одну потужну тенденцію, яка визначала поведінку бізнесу по відношенню до хмари в останні 3-5 років. А саме, зсув операційних моделей в бік орієнтації на продукт, де весь потік створення цінностей для бізнесу та ІТ повинен бути узгоджений саме за продуктами.

Чому про це важливо згадати зараз? Тому що така зміна операційної моделі та модернізація ІТ-інфраструктури, яка за нею послідувала, визначили швидкість стрибкоподібного вимушеного переходу в хмару на початку війни. З досвіду Accord Group, такі замовники як Приватбанк, Фоззі Груп, Райффайзенбанк та інші, хто встиг заздалегідь побудувати наземну інфраструктуру за принципами Software-Defined Networking (SDN), здійснили перехід дуже швидко. Роботи, які до війни планувалося робити рік, ба більше, було здійснено за півтора-два місяці!

Всіх ці компанії, крім готовності швидко мігрувати в хмару, об’єднує те, що вони зробили ставку на Cisco ACI - найбільш безпечне, відкрите та комплексне програмно-визначене мережеве рішення (SDN) у галузі на думку Accord Group. Cisco ACI радикально спрощує, оптимізує та прискорює життєвий цикл розгортання програм, а в контексті завдань воєнного часу дає жадану 100% взаємодію та синхронізацію даних з наземною інфраструктурою.

Cisco ACI це:

Простота роботи із політиками, моделями управління та роботи для програм, мереж і ресурсів безпеки

Централізоване керування мережею та видимість із повною автоматизацією та моніторингом стану мережі в реальному часі

Відкриті API, для гнучкості команд DevOps і партнерських інтеграцій п

Загальна платформа для керування як фізичним, так віртуальним середовищем

Автоматизація робочих процесів ІТ і гнучкість розгортання додатків

Внутрішня безпека за моделлю нульової довіри та інноваційними функціями в застосуванні політик, мікросегментації та аналітиці

Інтегрована безпека за допомогою продуктів безпеки Cisco та партнерів екосистеми

Безперебійне підключення до будь-якого центру обробки даних або публічної хмари

Хмарна автоматизація завдяки інтеграції з VMware vRealize, Azure Pack, OpenStack, OpenShift, Kubernetes і Cisco UCS® Director

Мережа була і залишається основою інтернету, який лежить в основі хмарних сервісів і можливостей. Як показує досвід, сучасна мережа, орієнтована на застосунки, здатна стати основою, не тільки масштабованості і компонування, які вимагають передові технології та програми, а також дозволяє підприємствам в Україні задовольняти нові потреби, такі як суверенітет та виживання.

Ми в Accord Group маємо значний досвід побудови мереж, орієнтованих на застосунки, та міграції в хмару і готові допомогти вам будувати відмовостійкі, незалежні від зовнішніх факторів системи.