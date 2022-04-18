Порошенко считает отключение каналов "Прямой" и "Пятый" от цифрового вещания желанием руководства КРРТ "прогнуться" под президента Зеленского

Бывший президент, лидер партии “Европейская солидарность” Петр Порошенко считает, что руководство Концерна РРТ отключило телеканалы “Прямой” и “Пятый” от цифрового вещания из-за желания "прогнуться" перед президентом Владимиром Зеленским. При этом ни сам Зеленский, ни Совет национальной безопасности и обороны не принимали такого решения. Об этом Порошенко сказал в интервью “Пятому каналу”.

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"Есть такое выражение - "услужливый дурак". Я считаю, и имею для этого основания, что это было желание прогнуться перед президентом. Потому что президент не подписал указ по решению СНБО, такого решения не было, президент не давал поручения проводить заседания Нацсовета по телевидению с этой дневной повесткой. А какой-то негодяй, который убежал из Киева, дезертировал и сидя на Волыни или на Галичине, оттуда рубильником отключает каналы - это идиот, который дискредитирует государство", - сказал Порошенко.

Он добавил, что в опроснике для получения Украиной статуса кандидата в члены ЕС есть вопросы, касающиеся свободы слова и запрета внесудебного отключения каналов.

"Если вы приняли решение ввести свободу слова, озвучьте это. Что вы запрещаете и отказываетесь от свободы слова, запрещаете и отказываетесь от патриотов, запрещаете свободную журналистскую работу. Я думаю, что это неподобство уберут. Тем более, насколько мне известно, были четкие предложения о координации информационной деятельности. Я не вмешиваюсь в это, но думаю, что здесь очень плохую услугу сделали господину Зеленскому, и он как умный человек должен немедленно отреагировать", - добавил Порошенко.

4 апреля телеканалы "Прямой" и "Пятый" заявили, что Концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения (РРТ) незаконно отключил их от вещания. На каналах заявили, что считают произошедшее диверсией, ответственность за которую несет директор концерна РРТ Кирилл Данилов.

"Примечательно, что ранее Кирилл Данилов руководил телекомпанией "Приват ТВ Днепр" (9 канал), которая входит в медиа империи олигарха Игоря Коломойского. Все указывает на то, что в условиях войны Коломойский вместо защиты страны занимается решением своих бизнес-вопросов по зачистке информационного пространства", - сказано в заявлении телеканалов.

Петр Порошенко является совладельцем как "Пятого", так и "Прямого" каналов.