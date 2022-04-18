Порошенко вважає відключення каналів "Прямий" та "П'ятий" від цифрового мовлення бажанням керівництва КРРТ "прогнутись" під президента Зеленського

Колишній президент, лідер партії “Європейська солідарність” Петро Порошенко вважає, що керівництво Концерну РРТ відключило телеканали “Прямий” та “П'ятий” від цифрового мовлення через бажання "прогнутись" перед президентом Володимиром Зеленським. При цьому ні сам Зеленський, ні Рада національної безпеки та оборони не ухвалювали такого рішення. Про це Порошенко сказав в інтерв'ю "П'ятому каналу".

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

"Є такий вираз - "послужливий дурень". Я вважаю, і маю для цього підстави, що це було бажання прогнутися перед президентом. Тому що президент не підписав указ за рішенням РНБО, такого рішення не було, президент не давав доручення проводити засідання Нацради з телебачення з цією денною повісткою. А якийсь негідник, який втік із Києва, дезертував і сидячи на Волині чи на Галичині, звідти рубильником відключає канали – це ідіот, який дискредитує державу", - сказав Порошенко.

Він додав, що в опитувальнику для набуття Україною статусу кандидата в члени ЄС є питання щодо свободи слова та заборони позасудового відключення каналів.

"Якщо ви прийняли рішення ввести свободу слова, озвучте це. Що ви забороняєте і відмовляєтеся від свободи слова, забороняєте і відмовляєтеся від патріотів, забороняєте вільну журналістську роботу. Я думаю, що цю неподобство приберуть. Я не втручаюся в це, але думаю, що тут дуже погану послугу зробили пану Зеленському, і він як розумна людина має негайно відреагувати", - додав Порошенко.

4 квітня телеканали "Прямий" та "П'ятий" заявили, що Концерн радіомовлення, радіозв'язку та телебачення (РРТ) незаконно відключив їх від мовлення. На каналах заявили, що вважають подію диверсією, відповідальність за яку несе директор концерну РРТ Кирило Данилов.

"Примітно, що раніше Кирило Данилов керував телекомпанією "Приват ТВ Дніпро" (9 канал), яка входить до медіа імперії олігарха Ігоря Коломойського. Все вказує на те, що в умовах війни Коломойський замість захисту країни займається вирішенням своїх бізнес-питань із зачистки інформаційного простору ", - сказано у заяві телеканалів.

Петро Порошенко є співвласником як "П'ятого", так і "Прямого" каналів.