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- IT и Телеком
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Starlight Media объявляет о новых назначениях и подходах к управлению Digital и PayTV
С целью концентрации экспертиз и развития стратегически важных направлений Starlight Media проводит реорганизацию и выделяет два подразделения: диджитала и Pay TV. Руководителями и операционными директорами направлений назначены внутренние кандидаты – Светлана Могилевская и Виталий Сперкач.
Дивизион Pay TV возглавит Виталий Сперкач, ранее руководивший отделом продаж прав на ретрансляцию и имеющий многолетний опыт работы на рынке платного телевидения и взаимодействия с провайдерами-партнерами медиагруппы.
На высшем управленческом уровне дивизион будет подчиняться финансовому директору медиагруппы Тарасу Шидлику.
Операционным директором и исполняющим обязанности руководителя Дивизиона Digital стала Светлана Могилевская. Светлана более 10 лет занимается технологическими решениями и инновациями, совершенствующими бизнес-процессы и продукты Starlight Media. Среди ее достижений, как опыт автоматизации рекламных размещений, так и успешные корпоративные и партнерские проекты инноваций.Подписывайтесь на наш Telegram канал
На высшем управленческом уровне дивизион будет подчиняться главному операционному директору группы Виталию Гусеву.
Николай Фаенгольд, осуществлявший управление направлениями Digital&Pay TV, завершил работу в Starlight Media и продолжит карьерное развитие по периметру медиагруппы.
О компании
Starlight Media — украинская компания-лидер как по производству и дистрибуции контента, так и по телепросмотру по итогам 2021 года, ее доля рынка по аудитории составляет 26,2%. Объединяет телеканалы ICTV, СТБ, Новый канал, ICTV Ukraine, ОЦЭ, М1 и М2. Общая аудитория группы Starlight Media более 31 млн. зрителей.
За дополнительной информацией обращайтесь на почту команды корпоративных коммуникаций: [email protected] Подписывайтесь на Starlight Media в Facebook .