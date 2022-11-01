Starlight Media объявляет о новых назначениях и подходах к управлению Digital и PayTV

С целью концентрации экспертиз и развития стратегически важных направлений Starlight Media проводит реорганизацию и выделяет два подразделения: диджитала и Pay TV. Руководителями и операционными директорами направлений назначены внутренние кандидаты – Светлана Могилевская и Виталий Сперкач.

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Дивизион Pay TV возглавит Виталий Сперкач, ранее руководивший отделом продаж прав на ретрансляцию и имеющий многолетний опыт работы на рынке платного телевидения и взаимодействия с провайдерами-партнерами медиагруппы.

Виталий Сперкач возглавит Pay TV. Фото: Starlight Media

На высшем управленческом уровне дивизион будет подчиняться финансовому директору медиагруппы Тарасу Шидлику.

Операционным директором и исполняющим обязанности руководителя Дивизиона Digital стала Светлана Могилевская. Светлана более 10 лет занимается технологическими решениями и инновациями, совершенствующими бизнес-процессы и продукты Starlight Media. Среди ее достижений, как опыт автоматизации рекламных размещений, так и успешные корпоративные и партнерские проекты инноваций.

Светлану Могилевскую назначили и.о. руководителя Дивизиона Digital. Фото: Starlight Media

На высшем управленческом уровне дивизион будет подчиняться главному операционному директору группы Виталию Гусеву.

Николай Фаенгольд, осуществлявший управление направлениями Digital&Pay TV, завершил работу в Starlight Media и продолжит карьерное развитие по периметру медиагруппы.

Александр Богуцкий, СЕО Starlight Media: “Мы не останавливаемся и продолжаем совершенствовать наши подходы, концентрировать лучшие знания и идеи, чтобы найти новые возможности для восстановления и качественного партнерства. Без сомнений, Светлана и Виталий – профессионалы с большим опытом и экспертизой, они усилят нашу работу новыми идеями развития и неизменной заботой о наших пользователях и партнерах. Спасибо Николаю за многолетнее сотрудничество и желаем ему успехов в новых профессиональных свершениях.”

О компании

Starlight Media — украинская компания-лидер как по производству и дистрибуции контента, так и по телепросмотру по итогам 2021 года, ее доля рынка по аудитории составляет 26,2%. Объединяет телеканалы ICTV, СТБ, Новый канал, ICTV Ukraine, ОЦЭ, М1 и М2. Общая аудитория группы Starlight Media более 31 млн. зрителей.

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