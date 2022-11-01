Starlight Media оголошує про нові призначення та підходи до управління Digital та PayTV

З метою концентрації експертиз та розвитку стратегічно важливих напрямків, Starlight Media проводить реорганізацію та виокремлює два підрозділи: діджиталу та Pay TV. Керівниками та операційними директорами напрямків призначені внутрішні кандидати - Світлана Могилевська та Віталій Сперкач.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Дивізіон Pay TV очолить Віталій Сперкач, що раніше керував відділом продажу прав на ретрансляцію і має багаторічний досвід роботи на ринку платного телебачення та взаємодії з провайдерами-партнерами медіагрупи.

Віталій Сперкач очолить Pay TV. Фото: Starlight Media

На вищому управлінському рівні дивізіон підпорядковуватиметься фінансовому директору медіагрупи Тарасу Шидлику.

Операційною директоркою та виконувачкою обов’язки керівника Дивізіону Digital стала Світлана Могилевська. Світлана понад 10 років опікується технологічними рішеннями та інноваціями, що удосконалюють бізнес-процеси та продукти Starlight Media. Серед її досягнень як досвід автоматизації рекламних розміщень, так і успішні корпоративні та партнерські проєкти інновацій.

Світлану Могилевську призначили в.о. керівника Дивізіону Digital. Фото: Starlight Media

На вищому управлінському рівні дивізіон підпорядковуватиметься головному операційному директору групи Віталію Гусєву.

Микола Фаєнгольд, який здійснював управління напрямками Digital&Pay TV завершив роботу в Starlight Media та продовжить кар’єрний розвиток за периметром медіагрупи.

Олександр Богуцький, СЕО Starlight Media: “Ми не зупиняємось і продовжуємо удосконалювати наші підходи, концентрувати кращі знання та ідеї, щоб знайти нові можливості для відновлення та якісного партнерства. Без сумнівів, Світлана та Віталій - професіонали з великим досвідом та експертизою, вони посилять нашу роботу новими ідеями розвитку і незмінним піклуванням про наших користувачів та партнерів. Дякуємо Миколі за багаторічну співпрацю та бажаємо йому успіхів у нових професійних звершеннях.”

Про компанію

Starlight Media — українська компанія-лідер як з виробництва та дистрибуції контенту, так і з телеперегляду за підсумками 2021 року, її частка ринку за аудиторією становить 26,2%. Об’єднує телеканали ICTV, СТБ, Новий канал, ICTV Ukraine, ОЦЕ, М1 та М2. Загальна аудиторія групи Starlight Media понад 31 млн глядачів.

По додаткову інформацію звертайтеся на пошту команди корпоративних комунікацій: [email protected] Підписуйтеся на Starlight Media у Facebook.