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Категория
IT и Телеком
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Украина просит международные компании предоставить оперативные спутниковые снимки для отслеживания вражеских войск

Украина просит международные компании предоставить оперативные спутниковые снимки для отслеживания вражеских войск
Украина просит международные компании предоставить оперативные спутниковые снимки для отслеживания вражеских войск

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров совместно с компанией EOS Data Analytics (EOSDA) призывают международные компании и организации, занимающиеся дистанционным зондированием Земли, предоставить Украине данные из SAR спутников для отслеживания перемещения вражеских войск.

Об этом сообщает Михаил Федоров.

"Вместе с EOS Data Analytics и Максим Поляков призываем все международные компании и организации, занимающиеся дистанционным зондированием Земли, предоставить нам данные из SAR спутников для своевременного отслеживания перемещения вражеских войск", — сообщил Федоров.

Как сообщает "Экономическая правда", EOSDA также призвала все организации, работающие с дистанционным зондированием Земли, предоставить актуальные снимки Украины и Восточной Европы в режиме реального времени с высоким или средним расширением оптических или радарных спутников компании EOSDA.

Компания доработала свою платформу, чтобы иметь возможность в реальном времени анализировать военную ситуацию, чтобы спасать жизнь людей. Обработанные и проанализированные данные будут переданы украинским военным и гуманитарным организациям.

EOSDA требует оперативных и актуальных данных, чтобы доносить информацию и релевантную аналитику по вражеским войскам и мерам вооружения (особенно дозаправки) ночью и несмотря на облачность, что невозможно при использовании снимков с оптических спутников.

Снимки с оптических спутников, которые сейчас доступны в Украине, малопригодны – часто перекрыты облаками, были сделаны более 72 часов назад или по обеим причинам.

Некоторые провайдеры данных могут столкнуться с ограничениями в работе с частной компанией в Украине.

"В таком случае мы соединим поставщиков данных с Михаилом Федоровым, министром цифровой трансформации Украины, а также с другими представителями правительства и органов безопасности для того, чтобы данные передавались им и/или инициировалась дальнейшая обработка информации силами EOSDA", — говорится в заявлении.

Основатель компании Макс Поляков объясняет, что "устаревшие оптические спутниковые снимки используются для целей PR и в качестве доказательств военных преступлений для будущих разбирательств в международном уголовном суде. Украине нужны практические данные, чтобы спасти миллионы невинных людей и суверенитет страны".

Компания обращается к IAI, Iceye, Capella, Канадскому и Европейскому космическим агентствам, а также Германскому аэрокосмическому центру для предоставления данных радиолокационного дистанционного зондирования, и Planet, MAXAR, Airbus, SIIS, Space View, Blacksky, для предоставления снимков с оптических спутников.

Автор:
Светлана Манько