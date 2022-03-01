Україна просить міжнародні компанії надати оперативні супутникові знімки для відстеження ворожих військ

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров спільно з компанією EOS Data Analytics (EOSDA) закликають міжнародні компанії та організації, що займаються дистанційним зондуванням Землі, надати Україні дані із SAR супутників для відстеження переміщення ворожих військ.

Про це повідомляє Михайло Федоров.

"Разом з EOS Data Analytics та Максим Поляков закликаємо всі міжнародні компанії та організації, що займаються дистанційним зондуванням Землі, надати нам дані із SAR супутників для своєчасного відстеження переміщення ворожих військ", - повідомив Федоров.

Як повідомляє "Економічна правда", EOSDA також закликала всі організації, що працюють із дистанційним зондуванням Землі, надати актуальні знімки України та Східної Європи. в режимі реального часу з високим або середнім розширенням оптичних або радарних супутників EOSDA.

Компанія доопрацювала свою платформу, щоб мати можливість у реальному часі аналізувати військову ситуацію, щоб рятувати життя людей. Оброблені та проаналізовані дані будуть передані українським військовим та гуманітарним організаціям.

EOSDA вимагає оперативних та актуальних даних, щоб доносити інформацію та релевантну аналітику за ворожими військами та заходами озброєння (особливо дозаправки) вночі та незважаючи на хмарність, що неможливо при використанні знімків із оптичних супутників.

Знімки з оптичних супутників, які зараз доступні в Україні, малопридатні – часто перекриті хмарами, було зроблено понад 72 години тому або з обох причин.

Деякі провайдери даних можуть зіткнутися з обмеженнями роботи з приватною компанією в Україні.

"У такому разі ми з'єднаємо постачальників даних з Михайлом Федоровим, Міністром цифрової трансформації України, а також з іншими представниками уряду та органів безпеки для того, щоб дані передавались ним та/або ініціювалася подальша обробка інформації силами EOSDA", - йдеться у заяві.

Засновник компанії Макс Поляков пояснює, що "застарілі оптичні супутникові знімки використовуються для цілей PR і як докази військових злочинів для майбутніх розглядів у міжнародному кримінальному суді. Україні потрібні практичні дані, щоб врятувати мільйони безневинних людей та суверенітет країни ”.

Компанія звертається до IAI, Iceye, Capella, Канадського та Європейського космічних агентств, а також Німецького аерокосмічного центру, для надання даних радіолокаційного дистанційного зондування, та Planet, MAXAR, Airbus, SIIS, Space View, Blacksky, для надання знімків з оптичних супутників.