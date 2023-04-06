Владелец Depositphotos сокращает 10% персонала

Компания VistaPrint проводит сокращение персонала, в общей сложности будет уволено 500 человек. Коснется ли это украинской команды, в частности VistaCreate и Depositphotos – в компании не комментируют.

Об этом сообщает AIN.

В общей сложности Cimpress, в который входит VistaPrint, сокращает 600 человек (500 с учетом наймов), такой шаг объясняют сокращением затрат. Это менее 10% штата VistaPrint.

"Недавно мы приняли тяжелое решение сократить нашу рабочую силу примерно на 500 членов команды Vista во всей организации. Несмотря на то, что такие решения никогда не даются легко, сейчас они необходимы, чтобы обеспечить выполнение Vista своих финансовых обязательств и целей в свете меняющихся макроэкономических условий. Эти действия были предприняты таким образом, что, по нашему мнению, позволит нам сосредоточиться на создании продуктов, которые нравятся людям, одновременно повышая скорость и качество нашей разработки", – говорится в комментарии.

В Vista не прокомментировали, сколько людей из украинской команды попадут под сокращение.

Украинский фотосток Depositphotos и онлайн-редактор Crello были выкуплены в полном объеме американской компанией VistaPrint в 2021 году. Сумма сделки составила 85 млн долларов. Depositphotos продолжил развиваться как отдельный бренд, Crello превратился в VistaCreate.