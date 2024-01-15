Австрийская сеть АЗС AMIC ENERGY в новом формате

Австрийская сеть AMIC ENERGY встречает своих клиентов на АЗС с обновленным интерьером в стиле LOFT, приглашая к неповторимому комфорту, нацеленному на заботу и уют. АЗС с новым дизайном расположена по адресу ул. Терчинская, 1-А, с. Дмитровка Ровенской области.

Данная заправка настолько популярна среди водителей и путешественников, компания решила произвести реновацию автозаправочной станции в направлении западной границы страны, превратив в удобное место остановки. На АЗС реализован ряд решений, позволяющих клиентам не только заправить автомобиль качественным европейским горючим, но и комфортно отдохнуть в пути.

«Для нас крайне важно обеспечивать не только европейским горючим, а еще и создать удобные условия для каждого нашего клиента», – говорит Аудрис Стропус, Генеральный директор ПИИ «АМИК УКРАИНА». «Сегодня, все АЗС AMIC ENERGY – это Пункты Несокрушимости, обеспечивающие теплом и комфортом в самые трудные моменты. Поэтому мы решили посмотреть концепцию АЗС, чтобы посетители чувствовали себя уютно».

АЗС в Ровенской области стала первой с обновленным интерьерным решением. Более того, новый дизайн уже внедрен еще на 2 АЗС сети в Хмельницкой и Волынской областях (автодорога М-12 Стрый-Тернополь-Знаменка км 276+760 и г. Нововолынск соответственно). АЗС имеют новый урбанистический интерьер, подчеркивающий новации, которые начинает компания в работе с клиентами.

Кроме лаконичных природных цветов, AMIC ENERGY увеличивает зону отдыха для вкусных и сытных остановок как для взрослых, так и для малышей. Теперь навигация по АЗС стала более простой, отдых еще более комфортным, а всем посетителям всегда доступно самое вкусное фреш-меню FoodPoint, где каждый найдет что-то для себя.

Напоминаем, что австрийская сеть АЗС AMIC ENERGY работает в Украине с 2015 года и понесла существенные убытки с начала полномасштабного вторжения. Врагом была повреждена или уничтожена значительная часть АЗС, а в Бородянке была частично уничтожена одна из крупнейших нефтебаз страны. 13 АЗС уже восстановлены и уже работают. По предварительным оценкам компании, потери от действий агрессора составляют около 450 млн. гривен. Из-за нанесенного агрессором ущерба в январе 2023 г. «АМИК УКРАИНА» подала иск против России в Европейский суд по правам человека. ЕСПЧ открыл производство.

Справка:

С первых дней полномасштабного вторжения, AMIC ENERGY поддерживает Силы безопасности и обороны Украины, передав почти 350 тысяч литров горючего, средства индивидуальной защиты, квадрокоптеры, павербанки, тепловизоры, автомобили, комплекс подавления каналов управления БПЛА, другое оборудование и принадлежности для ВСУ, ТРО и т.д. Также, продолжаются акция «Несокрушимый Кофе» нацелена на восстановление Херсонской, Луганской, Донецкой и Запорожской областей и благотворительная инициатива « MAVIC от AMIC», в рамках которой 5 гривен с каждого топливного чека перечисляются на закупку дронов DJI MAVIC на нужды ВСУ.