Австрійська мережа АЗС AMIC ENERGY у новому форматі

Австрійська мережа AMIC ENERGY зустрічає своїх клієнтів на АЗС з оновленим інтер’єром у стилі LOFT, запрошуючи до неповторного комфорту, націленого на турботу та затишок. АЗС з новим дизайном розташована за адресою: вул. Терчинська 1-А, с. Дмитрівка Рівненської області.

Дана заправка настільки популярна серед водіїв та мандрівників, що компанія вирішила зробити реновацію автозаправної станції у напрямку західного кордону країни, перетворивши на зручне місце зупинки. На АЗС реалізовано низку рішень, які дають змогу клієнтам не тільки заправити автівку якісним європейським пальним, а й комфортно перепочити у дорозі.

«Для нас вкрай важливо забезпечувати не лише європейським пальним, а ще й створити зручні умови для кожного нашого клієнта», каже Аудрис Стропус, Генеральний директор ПІІ «АМІК УКРАЇНА». «Сьогодні, усі АЗС AMIC ENERGY - це Пункти Незламності, що забезпечують теплом та комфортом у найскрутніші моменти. Тому, ми вирішили переглянути концепцію АЗС, щоб відвідувачі відчували себе затишно».

АЗС у Рівненській області стала першою з оновленим інтер’єрним рішенням. Більше того, новий дизайн вже впроваджено ще на 2 АЗС мережі у Хмельницькій та Волинській областях (автодорога М-12 Стрий-Тернопіль-Знам'янка км 276+760 та м. Нововолинськ відповідно). АЗС мають новий урбаністичний інтер’єр, що підкреслює новації, які започатковує компанія у роботі з клієнтами.

Окрім лаконічних природніх кольорів, AMIC ENERGY збільшує зону відпочинку для смачних та ситних зупинок як для дорослих, так і малечі. Тепер навігація по АЗС стала простішою, відпочинок ще більш комфортним, а всім відвідувачам завжди доступне найсмачніше фреш-меню FoodPoint, де кожен знайде щось для себе.

Нагадуємо, що австрійська мережа АЗС AMIC ENERGY працює в Україні з 2015 року та зазнала суттєвих збитків з початку повномасштабного вторгнення. Ворогом було пошкоджено чи знищено значну частину АЗС, а у Бородянці було частково знищено одну із найбільших нафтобаз країни. 13 АЗС вже відновлено та вони вже працюють. За попередніми оцінками компанії, втрати від дій агресора становлять близько 450 млн гривень. Через завдані агресором збитки у січні 2023 р. «АМІК УКРАЇНА» подала позов проти росії до Європейського суду з прав людини. ЄСПЛ відкрив провадження.

Довідково:

З перших днів повномасштабного вторгнення, AMIC ENERGY підтримує Сили безпеки та оборони України, передавши майже 350 тисяч літрів пального, засоби індивідуального захисту, квадрокоптери, павербанки, тепловізори, автомобілі, комплекс придушення каналів управління БПЛА, інше обладнання та речі для ЗСУ, ТРО тощо. Також, тривають акція «Незламна Кава» націлена на відновлення Херсонської, Луганської, Донецької та Запорізької областей та благодійна ініціатива «MAVIC від AMIC», в межах якої, 5 гривень з кожного паливного чеку перераховуються на закупівлю дронів DJI MAVIC на потреби ЗСУ.