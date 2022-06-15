Эрдоган анонсировал переименование Turkish Airlines

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявляет, что крупнейшая в мире по числу направлений полетов авиакомпания "Турецкие авиалинии" (Türk Hava Yolları, в международном варианте - Turkish Airlines) будет переименована в "Авиалинии Турции" (Türkiye Hava Yolları) и прекратит использовать в качестве бренда английское название.

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"Turkey больше нет, есть Türkiye. Отныне на фюзеляже наших самолетов мы вместо Turkish Airlines будем писать Türkiye Hava Yolları", - заявил накануне турецкий лидер в ходе церемонии запуска спутника Türksat 5B, передает Cumhuriyet.

Отметим, что изначально авиакомпания была создана в 1933 году как Государственная авиационная администрация (в сфере управления Министерства обороны), а с 1938 года стала Главным управлением государственных авиалиний (уже в составе Министерства транспорта Турции). Нынешнее название компания получила в результате реорганизации в 1956 году.

При этом турецкие власти недавно инициировали прекращение использования во всех сферах английского названия страны Turkey, являющегося омонимом с английским словом "индейка", равно как и соответствующих названий в других языках с латинской письменностью.

31 мая Турция обратилась к Организации Объединенных Наций, потребовав изменить ее официальное наименование на Türkiye, что и было сделано. Как указано теперь на сайте ООН, страна решила поменять свое название 26 мая.

Отметим, что еще 3 декабря 2021 года Эрдоган подписал указ об использовании слова "Турция" в качестве бренда, согласно которому в экспортной турецкой продукции вместо слов Made in Turkey должна использоваться фраза Made in Türkiye.

Также турецкий президент постановил тогда использовать название страны на других языках без перевода и во всех видах международной деятельности и в официальной переписке. Было указано, что это слово "наилучшим образом представляет и выражает культуру и ценности турецкой нации".

Источник фото: ua.depositphotos.com