Турция потребовала от ООН изменить название страны

Турция 31 мая обратилась к Организации Объединенных Наций, потребовав изменить ее наименование на Türkiye вместо ее обозначений, характерных для соответствующих официальных языков организации. Об этом сообщил в своем Twitter министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу.

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"Процесс, который мы начали под руководством нашего президента Реджепа Тайипа Эрдогана для повышения ценности бренда нашей страны, подходит к концу. Письмом, которое я направил генеральному секретарю ООН, мы регистрируем название нашей страны на иностранных языках в ООН как Türkiye", - написал он.

Отметим, что еще 3 декабря 2021 года Эрдоган подписал указ об использовании слова "Турция" в качестве бренда, согласно которому в экспортной турецкой продукции вместо слов Made in Turkey (в английском языке слово turkey обозначает индюшку) должна использоваться фраза Made in Türkiye.

Кроме того, турецкий президент тогда постановил использовать название страны на других языках без перевода и во всех видах международной деятельности и в официальной переписке. Было указано, что это слово "наилучшим образом представляет и выражает культуру и ценности турецкой нации".

К настоящему времени сайты большинства основных органов власти Турции перешли на наименование Türkiye на своих страницах на английском и других (при наличии) языках, использующих латинский алфавит.

Аналогичную политику, хотя и по отношению не ко всем языкам, проводит, к примеру, и государственное информагентство Anadolu. В то же время русское наименование страны оно, как и сайт Министерства иностранных дел страны, по-прежнему использует в виде "Турция" и "Турецкая Республика". Сайт посольств Турции в РФ и в Украине также не меняли наименования на соответствующих языках.