Туреччина зажадала від ООН змінити назву країни

Туреччина 31 травня звернулася до Організації Об'єднаних Націй, зажадавши змінити її найменування на Türkiye замість позначення, характерного для відповідних офіційних мов організації. Про це повідомив у своєму Twitter міністр закордонних справ країни Мевлют Чавушоглу.

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"Процес, який ми розпочали під керівництвом нашого президента Реджепа Таїпа Ердогана для підвищення цінності бренду нашої країни, добігає кінця. Листом, який я направив генеральному секретареві ООН, ми реєструємо назву нашої країни іноземними мовами в ООН як Türkiye", - написав він.

Зазначимо, що ще 3 грудня 2021 року Ердоган підписав указ про використання слова "Туреччина" в якості бренду, згідно з яким в експортній турецькій продукції замість слів Made in Turkey (англійською мовою слово turkey позначає індичку) має використовуватися фраза Made in Türkiye.

Крім того, турецький президент тоді зажадав використання назви країни іншими мовами без перекладу і у всіх видах міжнародної діяльності та в офіційному листуванні. Було зазначено, що це слово "найкраще представляє та виражає культуру та цінності турецької нації".

На сьогодні сайти більшості основних органів влади Туреччини перейшли на найменування Türkiye на своїх сторінках англійською та іншими (за наявності) мовами, які використовують латинську абетку.

Аналогічну політику, хоч і щодо не всіх мов, проводить, наприклад, і державне інформагентство Anadolu. У той самий час російське найменування країни воно, як і сайт Міністерства закордонних справ країни, і далі використовує як "Турция" і "Турецкая Республика". Сайт посольств Туреччини в Україні та у РФ також не змінювали найменування відповідними мовами.