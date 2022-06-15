Ердоган анонсував перейменування Turkish Airlines

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявляє, що найбільша у світі за кількістю напрямків польотів авіакомпанія "Турецькі авіалінії" (Türk Hava Yolları, у міжнародному варіанті - Turkish Airlines) буде перейменована в "Авіалінії Туреччини" (Türkiye Hava Yolları) і припинить використовувати в якості бренду англійську назву.

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"Turkey більше немає, є Türkiye. Відтепер на фюзеляжі наших літаків ми замість Turkish Airlines писатимемо Türkiye Hava Yolları", - заявив турецький лідер напередодні під час церемонії запуску супутника Türksat 5B, передає Cumhuriyet.

Зазначимо, що спочатку авіакомпанія була створена в 1933 як Державна авіаційна адміністрація (у сфері управління Міністерства оборони), а з 1938 стала Головним управлінням державних авіаліній (вже у складі Міністерства транспорту Туреччини). Нинішню назву компанія отримала в результаті реорганізації у 1956 році.

При цьому турецька влада нещодавно ініціювала припинення використання у всіх сферах англійської назви країни Turkey, що є омонімом з англійським словом "індичка", так само як і відповідних назв в інших мовах з латинською писемністю.

31 травня Туреччина звернулася до Організації Об'єднаних Націй, зажадавши змінити її офіційне найменування на Türkiye, що й було зроблено. Як зазначено тепер на сайті ООН, країна вирішила поміняти свою назву 26 травня.

Зазначимо, що ще 3 грудня 2021 року Ердоган підписав указ про використання слова "Туреччина" в якості бренду, згідно з яким в експортній турецькій продукції замість слів Made in Turkey повинна використовуватися фраза Made in Türkiye.

Також турецький президент ухвалив тоді, що назва країни іншими мовами має використовуатися без перекладу і у всіх видах міжнародної діяльності та в офіційному листуванні. Було зазначено, що це слово "найкраще представляє та виражає культуру та цінності турецької нації".

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