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Транспорт
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Как китайский новый год влияет на украинский бизнес: опыт Meest China

Как китайский новый год влияет на украинский бизнес: опыт Meest China

В почтово-логистическом бизнесе, как и в других, есть сезонные пиковые нагрузки, когда вся компания работает на грани возможностей и все равно имеет определенные риски потерять клиентов из-за невыполненных условий. Как праздники в других странах оказывают влияние на логистику в Украине и поставки для бизнеса?

Китайский новый год – традиционный праздник в Поднебесной, длительное празднование которого парализует работу во всех связанных бизнесах и странах почти на две недели.

Анна Крапивна, директор по продажам и сервису компании Meest China, рассказала, как удалось отработать китайский новый год, вовремя отправить коммерческие и почтовые грузы в Украину и другие страны-адресаты:

- У команды за плечами более 15 лет опыта работы с Китаем, поэтому хорошо понимаем, что к такому празднику, как восточный новый год, стоит подготовиться заблаговременно. Клиентов мы начали предупреждать о графике отгрузки еще в конце 2023 года. Так, коммерческие грузы отправлялись до 5 февраля, почтовые – на день дольше. А возобновились отгрузки буквально на днях с 21 февраля. Все это время в Китае было празднование – не работали склады, логистика, большинство продавцов и фабрик. И если для клиента, осуществляющего шоппинг в Китае, это довольно неприятный, но не критический момент, то для бизнесов, которые зависят от поставок, иногда без преувеличений вопросы жизни и смерти. Коммерческие клиенты возят как готовые товары для продажи, так и сырье, упаковку, техническое оснащение для наладки производства в Украине.

Поэтому несколько недель до последней отправки мы работали в турбо-режиме, чтобы все заявки были своевременно проработаны, грузы на складе приняты и оперативно отправлены.

Помимо предварительного информирования и стимулирования клиентов к осуществлению заказов заранее, мы предприняли ряд дополнительных мер. Во-первых, обеспечили выход дополнительных работников. Формирование грузов на складе в Китае не останавливалось ни на день, работали в 1,5 смены. Поэтому, если обычно, имели 1-2 отгрузки со склада в день, то в предпраздничный период достигали показателей в 3-4 отгрузки.

Все усилия имели смысл, мы успели отгрузиться, а бизнес-клиенты спокойно ждали свой груз, зная, что он не застрял на складе в Китае.

Напомним, коммерческими считаются грузы, вес которых превышает 30 кг и ценность посылки составляет более 150 евро. Среди наиболее распространенных товаров, поставляемых Meest China – сырье, косметологические аппараты, авто-, мото- и велозапчасти, упаковка и фасовочная тара, электроника и комплектующие.

21 февраля Meest China возобновила работу склада и китайского подразделения компании и готова к приему новых заказов. Хотя за окном еще февраль, но бизнесы уже начинают активно готовиться к весне, кроме всесезонных товаров, о которых шла речь выше, закупают сезонные пасхальные товары, а также все, что касается категории «дом, сад, огород». Следует присматриваться уже к сезонной одежде и товарам для пикника.  

Эксперты компании намекают, что после возобновления работы в Китае следует ожидать падения фрахта по авиа, поэтому менеджеры коммерческого направления уже готовы прорабатывать заявки.

Выбирая поставщика услуг, клиенты сначала ориентируются на стоимость и сроки выполнения. Но когда речь идет о коммерческих грузах и В2В-сегменте, стоит обратить внимание, имеет ли компания четкий план действий на случай предполагаемых или совсем неожиданных ситуаций. Как видим, Meest China такой план имеет. И успешно реализует.