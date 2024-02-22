Як китайський новий рік впливає на український бізнес: досвід Meest China

В поштово-логістичному бізнесі, як і в інших, є сезонні пікові навантаження, коли вся компанія працює на межі можливостей і все одно має певні ризики втратити клієнтів через невиконані умови. Як свята в інших країнах впливають на логістику в Україну та поставки для бізнесу?

Китайський новий рік – традиційне свято в Піднебесній, тривале святкування якого паралізує роботу в усіх пов’язаних бізнесах та країнах майже на два тижні.

Ганна Крапивна, директорка з продажів та сервісу компанії Meest China, розповіла, як вдалось відпрацювати китайський новий рік, вчасно відправити комерційні та поштові вантажі в Україну й інші країни-адресати:

- Команда має за плечима понад 15 років досвіду роботи з Китаєм, тому добре розуміємо, що до такого свята, як східний новий рік, варто підготуватись завчасно. Клієнтів ми почали попереджати про графік відвантажень ще наприкінці 2023 року. Так комерційні вантажі відправлялись до 5 лютого, поштові – на день довше. А відновились відвантаження буквально днями, з 21 лютого. Увесь цей час в Китаї були святкування – не працювали склади, логістика, більшість продавців та фабрик. І якщо для клієнта, який здійснює шопінг в Китаї, це досить неприємний, але не критичний момент, то для бізнесів, які залежать від поставок, це інколи без перебільшень питання життя та смерті. Комерційні клієнти возять і готові товари для продажу, так і сировину, упаковку, технічне оснащення для налагодження виробництва в Україні. Тому кілька тижнів до останньої відправки ми працювали у турбо-режимі, аби усі заявки були вчасно опрацьовані, вантажі на складі прийняті та оперативно відправлені. Окрім завчасного інформування та стимулювання клієнтів до здійснення замовлень заздалегідь, ми здійснили ряд додаткових заходів. По-перше, забезпечили вихід додаткових працівників. Формування вантажів на складі в Китаї не зупинялось ані на день, працювали у 1,5 зміни. Тому, якщо зазвичай, мали 1-2 відвантаження зі складу в день, то у передсвятковий період досягали показників у 3-4 відвантаження. Усі зусилля мали сенс, ми встигли відвантажитись, а бізнес-клієнти спокійно очікували свій вантаж, знаючи, що він не застряг на складі в Китаї.

Нагадаємо, комерційними вважаються вантажі, вага яких перевищує 30 кг та/або цінність посилки становить більше 150 євро. Серед найбільш розповсюджених товарів, які доставляє Meest China – сировина, косметологічні апарати, авто-, мото- та велозапчастини, упаковка та фасувальна тара, електроніка та комплектуючі.

21 лютого Meest China відновила роботу складу та китайського підрозділу компанії та готова до прийому нових замовлень. Хоча за вікном ще лютий, але бізнеси уже починають активно готуватись до весни, та окрім всесезонних товарів, про які йшла мова вище, закупляють сезонні пасхальні товари, а також все, що стосується категорії «дім, сад, город». Варто придивлятись уже й до сезонного одягу та товарів для пікніка.

Експерти компанії натякають, що після відновлення роботи в Китаї варто очікувати падіння фрахту по авіа, тому менеджери комерційного напрямку вже напоготові опрацьовувати заявки.

Обираючи постачальника послуг, клієнти в першу чергу орієнтуються на ціну та терміни виконання. Але, коли мова йде про комерційні вантажі та В2В-сегмент, варто звернути увагу, чи має компанія чіткий план дій на випадок передбачуваних або зовсім несподіваних ситуацій. Як бачимо, Meest China такий план має. І успішно реалізовує.