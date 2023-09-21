Міст у майбутнє: Ганна Нетребська із Meest China про те, як компанія розвивається навіть під час війни

Meest China чи не першою з українських компаній відкрила для українців китайський ринок. На динаміку поступу навіть не вплинуло повномасштабне вторгнення та ракетні атаки по всій території України. Як забезпечити стабільність бізнесу розказала представниця акціонера Meest China Ганна Нетребська.

З якими викликами довелося зіткнутися під час налагодження торгових зв’язків із КНР? З яких етапів цей процес складався та як відбувається управління ним?

Meest China не тільки однією з перших почала привозити товари з Китаю, але і єдина компанія в Україні, яка не припиняла доставку, коли почалося повномасштабне вторгнення у лютому 2022 року. Лише перші три дні ми взяли для того, щоб усі співробітники могли переміститись у безпечні місця, але роботу компанії не зупиняли.

Якщо говорити про виклики, найперше, з чим довелося зіткнутися у цей надскладний період, — це здивування клієнтів, які не могли зрозуміти, чому ми працюємо, якщо в країні війна. Але саме цей факт певним чином вселяв у людей впевненість, що все буде добре.

По-друге, нам потрібно було налагодити процес, за якого наші співробітники могли б перебувати у сховищах та інших безпечних місцях, але при цьому мали змогу продовжувати працювати. Ми робили все, щоб забезпечити людей зв’язком, інтернетом і максимально комфортним графіком роботи у тих умовах.

Meest China не тільки однією з перших почала привозити товари з Китаю, але і єдина компанія в Україні, яка не припиняла доставку, коли почалося повномасштабне вторгнення у лютому 2022 року.

Але найпоказовіше те, що нам не доводилось якимось чином гуртувати людей, мотивувати працювати, тому що всі наші співробітники були дуже налаштовані не зупинятися. Робота в компанії стала чи не єдиним острівцем стабільності та ясності. Навіть коли все було незрозуміло і невизначено, працювали з посиланням "давайте робити бодай щось".

Як виглядає кар’єрний шлях ваших працівників? На що сподіватися людині, яка починає свій шлях у компанії як стажист?

Будь-яка людина, що приходить до нас у компанію на певну посаду, має можливість кар’єрно зростати, змінювати посаду, обирати новий напрям або відділ. Це все можливо завдяки тому, що у нас в Meest China відбувається щорічна атестація співробітників, де ми визначаємо компетенції, інтереси та досягнення кожного працівника.

Також завдяки тому, що ми постійно розширюємо пакет послуг для наших клієнтів, у нас завжди є потреба в нових співробітниках. Наприклад, оскільки ми робимо свій IT-продукт внутрішнім ресурсом, то для людей з технічним складом розуму може бути цікавим перейти з операторів служби клієнтської підтримки у тестувальники або розробники. У нас багато таких кейсів. Так само до нас у компанію може прийти людина з ринку, яка отримала певні навички на курсах, і розпочати кар’єрний шлях, здобуваючи досвід вже на практиці.

Будь-яка людина, що приходить до нас у компанію на певну посаду, має можливість кар’єрно зростати, змінювати посаду, обирати новий напрям або відділ

Одним із важливих чинників є те, що кожен спеціаліст у межах нашої компанії має можливість зростати як вертикально — ставати тімлідом, керівником підрозділу або відділу, так і горизонтально — переходити на інші позиції в інші департаменти, таким чином розширюючи свої знання та досвід.

Ваша компанія складається з кількох бізнесів, що робить такий бізнес досить складним. Як у вашій компанії навчають нових працівників? Чи є система наставників та як вона працює?

Система навчання, звісно, є. Розпочинається вона з програми адаптації, яка розписується на кілька місяців для кожного нового працівника або коли людина переходить на нову посаду. В цій програмі прописуються завдання, надаються матеріали, визначається коло підтримки зі спеціалістів, які навчають, дають базові знання про компанію, підрозділ та спеціалізацію. Коли працівник вже адаптується на своїй посаді, на своєму фронті діяльності, досягає перших результатів, компанія надає можливість проходити додаткові навчання за скілами, які необхідні саме для цієї посади, або загальнорозвивальні тренінги.

Де складніше знайти потрібні кадри — в Україні чи за кордоном?

Напевне, за кордоном. Оскільки ми український бізнес, нам хочеться знайти близьку за духом людину, схожу за менталітетом та поглядами. А за кордоном, особливо коли ми шукаємо іншомовних кандидатів, це досить складно.

Які саме навички персоналу вважаєте найважливішими у вітчизняній логістиці та безпосередньо у вашій компанії протягом 2023 року? Яке місце у цьому ренкінгу посідають тепер аналітичне мислення та мотивація працівників?

Зараз особливо важливою навичкою стало вміння адаптуватися. Пристосовуватися до умов, коли аеропорти закриті, менше літаків літає, змінюються маршрути, нелегко, але дуже важливо для працівника логістики. Також має бути людяність і софт-скіли. Бо логістика, як в принципі й будь-яка інша сфера, потребує комунікації та вміння домовлятися. І навички спілкування відіграють тут надважливу роль.

Якщо брати аналітичне мислення та вмотивованість працівників, на перше місце з цих двох навичок виходить вмотивованість. А аналітичне мислення, на мій погляд, звісно, має бути, але зараз не є таким важливим. Якщо враховувати, який зараз час, ми дедалі частіше ухвалюємо більш емоційні та інтуїтивні рішення.

Якщо брати аналітичне мислення та вмотивованість працівників, на перше місце з цих двох навичок виходить вмотивованість.

Як мають змінитися системи мотивації та утримання талантів? Як повернути цінних спеціалістів до України? Що може зробити ваша компанія як один із найбільших роботодавців?

Найближчим часом важливим чинником, але не вирішальним для того, щоб цінні кадри поверталися в Україну, звісно, будуть гроші, заробітна плата. Грошова мотивація працівника має бути на вигідному рівні, щоб людина захотіла повернутися і працювати саме в Україні. Але це не визначальний чинник. На перше місце я б винесла можливість своєю працею змінювати щось. Тобто можливість реалізовувати ідеї, які будуть змінювати країну, можливість впроваджувати послуги, які будуть впливати на життя багатьох людей, можливість створювати продукти, які будуть відомі на весь світ. Ось це, думаю, буде визначальним.

Які критерії мають бути у відповідального роботодавця майбутнього? Нині особливо опікуються ментальним здоров’ям працівників, підвищенням їхнього добробуту, розвивають власну ціннісну пропозицію та корпоративну культуру. Що ще?

Соціальна відповідальність бізнесу — підтримувати ЗСУ, робити свій внесок у відбудову країни, займатись благодійною діяльністю. І також турбота про навколишнє середовище, оскільки в зв’язку зі світовими подіями екологія зазнає руйнівного впливу, і відповідальні роботодавці мають зробити свій внесок у її відновлення. Як варіант, за можливості почати з використання перероблених матеріалів у своїй діяльності.

Як змінилися корпоративні цінності вашої компанії? Йдеться про корпоративну культуру, цінності, візію. Як змінилися горизонти стратегічного планування?

Співпраця та підтримка — це цінності, які вийшли на перший план. Насамперед ми турбувались про безпеку наших співробітників, про їх можливість бути зайнятими та робити корисну справу, коли навколо все руйнується, і мати опору в роботі. І водночас можу виділити відповідальність, бо вона зросла автоматично.

Співпраця та підтримка — це цінності, які вийшли на перший план.

Щодо стратегічного планування, в перші місяці війни ми не могли собі дозволити довгострокове планування. Ми планували на місяць, дивились на динаміку, підбивали підсумки й планували на наступний місяць. Наприкінці 2022 року ми вже почали планувати на рік. І от зараз вирішили, що хочемо ще активніше рухатися вперед, розуміти свої подальші перспективи й ставити більш амбітні цілі, тож почали дивитися на п’ять років вперед. Хоча більшість компаній зараз взагалі бояться щось планувати, ми, навпаки, створюємо бачення на п’ять років, але конкретно ставимо собі річні стратегічні цілі.