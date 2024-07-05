От туристических круизов до яхт: Uber запускает новые услуги с использованием водного транспорта в Европе

Этим летом Uber расширяет свои услуги в Европе, запуская новые предложения с использованием водного транспорта в Греции, Испании, Италии и Франции. Об этом сообщает издание Euronews Travel.

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Целью запуска новых сервисов Uber с использованием водного транспорта является предоставление туристам возможности добраться до сокровенных мест, куда движение общественного транспорта ограничено.

Бесплатный круиз Сеной от Uber

Uber стремится сделать путешествия более увлекательными и доступными, поэтому специально к Олимпиаде в Париже компания запускает Uber Cruise. Гости смогут насладиться бесплатным одночасовым путешествием по реке Сена, любуясь прекрасными видами на знаковые достопримечательности, такие как Нотр-Дам, Лувр и Эйфелева башня.

Круиз будет доступен с 12 июля по 3 августа.

Водные прогулки по Венеции с Uber Limo Boat

Несмотря на ограничения для круизных лайнеров в Венеции из-за чрезмерного туризма, водный транспорт остается важным средством передвижения по городу.

С 3 июля жители Венеции и гости получили возможность вызвать водное такси через сервис Uber, заказав так называемый Limo Boat.

Стоимость поездки на такой лодке начинается от 120 евро, и она может вместить до шести пассажиров. Заказать Limo Boat можно ежедневно с 8:00 до 20:00, а услуга доступна почти в 200 специально отведенных пунктах посадки и высадки по всей Венеции, обеспечивая удобство и доступность водного транспорта для всех желающих.

Uber Boat теперь доступен в Афинах, Корфу и Санторини.

Uber Boat, успешно запущенный прошлым летом на Миконосе, возвращается в этом сезоне на остров, а также расширяет свое присутствие в других местах Греции.

Теперь посетители Афин, Корфу и Санторини смогут воспользоваться опцией "лодка" в приложении Uber, чтобы исследовать труднодоступные пляжи и таверны на воде.

Услуга доступна с 9 утра до 9 вечера, а цены варьируются в зависимости от места, начиная от 200 евро за лодку.

Uber предлагает эксклюзивный отдых на яхте Sunseeker на Ибице

Любители роскоши могут насладиться восьмичасовой поездкой на роскошной яхте Sunseeker Yacht, которую предлагает Uber на Ибице.

Путешествие рассчитано на восемь человек и включает в себя услуги личного капитана, бутылку шампанского и местные закуски.

Стоимость поездки составляет 1600 евро, ее необходимо бронировать заранее через приложение Uber. Яхта отправляется из города Ибица ежедневно в полдень, а гости могут спланировать собственный маршрут, чтобы насладиться лучшими видами острова.

Важно отметить, что доступность всех перечисленных услуг водного транспорта Uber может быть ограничена и зависит от погодных условий.

Напомним, что осенью 2023 года Uber расширил свои услуги в Турции, запустив новое предложение для любителей приключений – бронирование полетов на воздушном шаре в Каппадокии через мобильное приложение Uber Reserve.

Полеты совершаются в национальном парке Гереме, входящем в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, и длятся полтора часа. Стоимость такой поездки составляет 150 евро с человека, включающий трансфер на такси к месту взлета.