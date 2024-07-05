Від туристичних круїзів до яхт: Uber запускає нові послуги з використанням водного транспорту в Європі

Цього літа компанія Uber розширює свої послуги в Європі, запускаючи нові пропозиції з використанням водного транспорту в Греції, Іспанії, Італії та Франції. Про це повідомляє видання Euronews Travel.

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Метою запуску нових сервісів Uber з використанням водного транспорту є надання туристам можливості дістатися до тих потаємних місць, куди рух громадського транспорту обмежений.

Безкоштовний круїз Сеною від Uber

Uber прагне зробити подорожі більш захоплюючими та доступними, тому спеціально до Олімпіади в Парижі компанія запускає Uber Cruise. Гості зможуть насолодитися безкоштовною одногодинною подорожжю по річці Сена, милуючись чудовими видами на знакові пам'ятки, такі як Нотр-Дам, Лувр та Ейфелева вежа.

Круїз буде доступний з 12 липня по 3 серпня.

Водні прогулянки Венецією з Uber Limo Boat

Незважаючи на обмеження для круїзних лайнерів у Венеції через надмірний туризм, водний транспорт залишається важливим засобом пересування містом.

З 3 липня жителі та гості Венеції отримали можливість викликати водне таксі через сервіс Uber, замовивши так званий Limo Boat.

Вартість поїздки на такому човні починається від 120 євро, і він може вмістити до шести пасажирів. Замовити Limo Boat можна щодня з 8:00 до 20:00, а послуга доступна у майже 200 спеціально відведених пунктах посадки та висадки по всій Венеції, забезпечуючи зручність та доступність водного транспорту для всіх бажаючих.

Uber Boat тепер доступний в Афінах, Корфу та Санторіні

Uber Boat, успішно запущений минулого літа на Міконосі, повертається цього сезону на острів, а також розширює свою присутність в інших місцях Греції.

Тепер відвідувачі Афін, Корфу та Санторіні зможуть скористатися опцією "човен" в додатку Uber, щоб досліджувати важкодоступні пляжі та таверни на воді.

Послуга доступна з 9 ранку до 9 вечора, а ціни варіюються залежно від місця, починаючи від 200 євро за човен.

Uber пропонує ексклюзивний відпочинок на яхті Sunseeker на Ібіці

Любителі розкоші можуть насолодитися восьмигодинною подорожжю на розкішній яхті Sunseeker Yacht, яку пропонує Uber на Ібіці.

Подорож розрахована на вісім осіб та включає послуги особистого капітана, пляшку шампанського та місцеві закуски.

Вартість подорожі становить 1600 євро, її необхідно бронювати заздалегідь через додаток Uber. Яхта відправляється з міста Ібіца щодня опівдні, а гості мають можливість спланувати власний маршрут, щоб насолодитися найкращими краєвидами острова.

Важливо зазначити, що доступність всіх перелічених послуг водного транспорту від Uber може бути обмежена та залежить від погодних умов.

Нагадаємо, що восени 2023 року Uber розширив свої послуги в Туреччині, запустивши нову пропозицію для любителів пригод - бронювання польотів на повітряній кулі в Каппадокії через мобільний додаток Uber Reserve.

Польоти здійснюються в національному парку Гереме, що входить до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, і тривають півтори години. Вартість такої подорожі становить 150 євро з людини, що включає трансфер на таксі до місця зльоту.