Ryanair нанимает персонал в Украине. Готовятся к возвращению после войны

Крупнейший бюджетный авиаперевозчик в Европе компания Ryanair начала нанимать пилотов и бортпроводников в Украине, чтобы быть готовой вернуться в страну после окончания войны. Об этом пишет Reuters.

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"Мы полны решимости вернуться в Украину, как только это станет безопасным. Мы нанимаем достаточное количество украинских пилотов и бортпроводников специально для того, чтобы мы могли… восстановить базы в Украине, если и когда это будет безопасно", - сказал в эфире телеканала Reuters генеральный директор авиакомпании Майкл О'Лири.

Издание напоминает, что накануне войны О'Лири заявлял, что рассматривает возможность размещения в Украине 20 самолетов.

Напомним, после полномасштабного вторжения России авиакомпании прекратили совершать рейсы из и в Украину.

Но 13 сентября из Львова впервые с начала войны вылетел самолет авиакомпании Wizz Air и преземлился в Польше.