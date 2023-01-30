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Ryanair наймає персонал в Україні. Готуються до повернення після війни
Найбільший бюджетний авіаперевізник в Європі, компанія Ryanair почала наймати пілотів та бортпровідників в Україні, щоб бути готовою повернутися в країну після завершення війни. Про це пише Reuters.
"Ми сповнені рішучості повернутися в Україну, як тільки це стане безпечним. Ми наймаємо достатню кількість українських пілотів та бортпровідників спеціально для того, щоб ми могли… відновити бази в Україні, якщо і коли це буде безпечно", - сказав в ефірі телеканалу Reuters генеральний директор авіакомпанії Майкл О'Лірі.
Видання нагадує, що напередодні війни О'Лірі заявляв, що роглядає можливість розміщення в Україні 20 літаків.
Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення Росії авіакомпанії припинили здійснювати рейси з та в Україну.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Але 13 вересня зі Львова вперше з початку війни вилетів літак авіакомпанії Wizz Air та преземлився у Польщі.