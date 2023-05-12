Словацкий железнодорожный оператор может прекратить перевозку украинских товаров

Словацкая холдинговая компания «MINERFIN, as» обратилась к украинским властям из-за действий Укрзализныци, которые заблокировали перевозку железной руды на крупнейшее в Чехии металлургическое предприятие. Действия железнодорожного монополиста, по утверждению «MINERFIN, as», уже с 1 июня могут усложнить транзит украинских товаров по территории Словакии вплоть до полного его прекращения.

В своем письме словацкая компания указывает, что владеет в Украине «Запорожским железорудным комбинатом» в Днепрорудном, а также транспортной компанией с собственным парком в 1041 железнодорожный вагон. К активам «MINERFIN, as» также относится металлургический завод Třinecké Železárne, который является крупнейшим в Чехии.

По информации "MINERFIN, as", чешское металлургическое предприятие является покупателем железной руды производства АО "Криворожский железорудный комбинат". До недавнего времени ее доставка осуществлялась по условиям DAP Чоп, а уже по территории Европы, в частности Словацкой республики, перевозкой этой продукции занималась компания «Budamar logistics, as».

Учитывая наличие собственного вагонного парка «MINERFIN, as» в апреле этого года приняла решение перевозить по Украине железную руду силами своей логистической компании ООО «Минерфин-Транс», заменив основного на то время перевозчика руды по Украине ООО «Транспортная компания «Карготранслоджистик». Партнерам последнего, как указывают в "MINERFIN, as", АО "Укрзализныця" передала в аренду собственные вагоны по нерыночной цене в 450 грн за вагон в сутки.

«С этой целью ООО «Минерфин-Транс» в апреле 2023 года подало в АО «Укрзализныця» заявки на перевозку железной руды в объеме 70,4 тысяч тонн. Однако предоставленные заявки на перевозку остаются не согласованными АО «Укрзализныця» до настоящего времени», - говорится в письме.

На сегодняшний день, заявляют в «MINERFIN, as», сложилась ситуация, когда грузоотправитель и грузополучатель согласовали перевозку груза, словацкий перевозчик CARGO («Budamar logistics, as») согласовал транзитную перевозку на территории Словацкой республики, а Укрзализныця, без каких-либо оснований не согласовывает планы перевозки железной руды, поставляемой с украинского предприятия на металлургический комбинат в Чехии.

«Таким образом, из-за сговора должностных лиц АО «Укрзализныця» и частных перевозчиков, которые пытаются монополизировать рынок грузовых перевозок, блокируется 15% месячного объема перевозок железной руды железнодорожным транспортом в Украине.

Из-за вышеуказанных коррупционных действий государственное АО «Укрзализныця» и экспортер металлургической продукции АО «Криворожский железорудный комбинат» (один из основных налогоплательщиков и поступления валютной выручки в Украину) недополучат ежемесячного дохода более 7 000 000 долларов США», - заявила «MINERFIN, a.s.» в своем письме.

Кроме того, говорят в компании, начиная с 1 июня 2023 г. корпорация «Budamar» как владелец оператора железнодорожных перевозок в Словацкой республике, будет принимать меры по ограничению согласования перевозки грузов, идущих из Украины по территории Словацкой республики в Европу.

«Это в свою очередь может привести к существенному падению экспорта из Украины, что усугубит экономический кризис в стране в тяжелое военное время», - резюмировала в своем письме компания «MINERFIN, as» и попросила украинские власти вмешаться для скорейшего решения проблемы блокирования Укрзализныцей заявок на перевозка железной руды.

Письмо было направлено главе Офиса президента Украины Андрею Ермаку, секретарю СНБО Алексею Данилову, вице-премьер-министру Александру Кубракову, главе Государственной регуляторной службы Алексею Кучеру.