Словацький залізничний оператор може припинити перевезення українських товарів

Словацька холдингова компанія «MINERFIN, a.s.» звернулася до української влади через дії Укрзалізниці, яка заблокувала перевезення залізної руди до найбільшого в Чехії металургійного підприємства. Дії залізничного монополіста, за твердженням «MINERFIN, a.s.», вже з 1 червня можуть ускладнити транзит українських товарів територією Словаччини аж до повного його припинення.

У своєму листі словацька компанія вказує, що володіє в Україні «Запорізьким залізорудним комбінатом» у Дніпрорудному, а також транспортною компанією з власним парком у 1041 залізничний вагон. До активів «MINERFIN, a.s.» також належить металургійний завод Třinecké Železárny, що є найбільшим у Чехії.

За інформацією «MINERFIN, a.s.», чеське металургійне підприємство є покупцем залізної руди виробництва АТ «Криворізький залізорудний комбінат». Донедавна її доставка здійснювалася за умовами DAP Чоп, а вже територією Європи, зокрема Словацької республіки, перевезенням цієї продукції займалася компанія «Budamar logistics, a.s.».

Зважаючи на наявність власного вагонного парку «MINERFIN, a.s.» в квітні цього року ухвалила рішення перевозити Україною залізну руду силами своєї логістичної компанії ТОВ «Мінерфін-Транс», замінивши основного на той час перевізника руди по Україні ТОВ «Транспортна компанія «Карготранслоджістік». Партнерам останнього, як вказують у «MINERFIN, a.s.», АТ «Укрзалізниця» передала в оренду власні вагони за неринковою ціною в 450 грн за вагон на добу.

«З цією метою, ТОВ «Мінерфін-Транс» у квітні 2023 року подало до АТ «Укрзалізниця» заявки на перевезення залізної руди в об’ємі 70,4 тисяч тон. Однак надані заявки на перевезення залишаються не погодженими АТ «Укрзалізниця» до теперішнього часу», - сказано у листі.

На сьогоднішній день, заявляють у «MINERFIN, a.s.», склалася ситуація, коли вантажовідправник і вантажоодержувач погодили перевезення вантажу, словацький перевізник CARGO («Budamar logistics, a.s.») погодив транзитне перевезення на території Словацької республіки, а Укрзалізниця, без будь-яких підстав не погоджує плани перевезення залізної руди, що поставляється з українського підприємства на металургійний комбінат у Чехії.

«Таким чином, через змову посадових осіб АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» та приватних перевізників, які намагаються монополізувати ринок вантажних перевезень, блокується 15% місячного об’єму перевезень залізної руди залізничним транспортом в Україні.

Через вищевказані корупційні дії державне АТ «Укрзалізниця» та експортер металургійної продукції АТ «Криворізький залізорудний комбінат» (один з основних платників податків і надходження валютної виручки в Україну) недоотримають щомісячного доходу понад 7 000 000 доларів США», - заявила «MINERFIN, a.s.» у своєму листі.

Окрім того, кажуть в компанії, починаючи з 1 червня 2023 корпорація «Budamar» як власник оператора залізничних перевезень в Словацькій республіці, буде вживати заходів щодо обмеження погодження перевезення вантажів, що йдуть з України територією Словацької республіки до Європи.

«Це в свою чергу може призвести до суттєвого падіння експорту з України, що поглибить економічну кризу в країні в тяжкий воєнний час», - резюмувала у своєму листі компанія «MINERFIN, a.s.» і попросила українську владу втрутитися для якнайшвидшого вирішення проблеми блокування Укрзалізницею заявок на перевезення залізної руди.

Лист було направлено главі Офісу президента України Андрію Єрмаку, секретарю РНБО Олексію Данилову, віце-прем’єр-міністру Олександру Кубракову, голові Державної регуляторної служби Олексію Кучеру.