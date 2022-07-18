В Украине арестовали белорусских локомотивов на 70 млн грн

В Украине арестованы локомотивы белорусского производства, которые использовались для транспортировки товаров, в том числе необходимых РФ для ведения войны против Украины. Стоимость переданного имущества составляет более 70 млн грн.

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Локомотивы арестовали по ходатайству Киевской городской прокуратуры и передали в АРМА, сообщает Офис генпрокурор.

Техника была обнаружена во время осмотра в рамках расследования в уголовном производстве, начатом по факту финансирования действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины.

"По данным следствия, эти локомотивы осуществляли регулярные перевозки товаров, в том числе горюче-смазочных материалов, из Украины в РБ, которые в дальнейшем использовались РФ для материального обеспечения армии страны-агрессора во время вторжения в Украину", – говорят в ОГП.

Напомним, что в начале июля украинская полиция также нашла активы российских и белорусских предприятий в виде 111 железнодорожных вагонов рыночной стоимостью около 80 млн грн. На это имущество судом также уже наложен арест.