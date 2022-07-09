Україна заарештувала ще 111 залізничних вагонів російських та білоруських підприємств

Поліція виявила активи російських та білоруських підприємств у вигляді 111 залізничних вагонів ринковою вартістю близько 80 мільйонів гривень. Як повідомляє Київська міська прокуратура, наразі на це майно судом вже накладено арешт.

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Зазначається, що воно було виявлено у ході розслідування провадження за частиною 2 статті 110-2 Кримінального кодексу за фактами фінансування дій, направлених на насильницьку зміну, повалення конституційного ладу та захоплення державної влади.

Працівники Департаменту захисту інтересів суспільства і держави Національної поліції здійснюють оперативне супроводження розслідування. Процесуальне керівництво здійснює Печерська окружна прокуратура Києва. Інших подробиць правоохоронці не наводять.

В свою чергу, як повідомив в опублікованому 8 липня інтер'ю агентству "Інтерфакс-Україна" прокурор Києва Олег Кіпер, загалом за чотири місяці війни було накладено арешти на майно і активи компаній, кінцевими бенефіціарами яких є представники держави-агресорана, на суму понад 7,9 мільярда гривень.

Зокрема, заарештовано 808 залізничних вагонів, 79 річкових суден, 4 асфальтобетонні заводи, 53 транспортні засоби, 61 одиницю будівельної та 26 – сільськогосподарської техніки, корпоративні права 8 суб’єктів господарювання, 250 банківських рахунків 23 суб’єктів господарювання, 8 земельних ділянок, 36 об’єктів нерухомості, 9,4 тисячі тон газового конденсату, 94 мільйона кубометрів природного газу та 1,1 тисячі тон нафти.

За даними Кіпера, суди вже винесли ухвали про передачу майна в управління Нацагентству з виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від злочинів, (АРМА) на суму понад 3,5 мільярди гривень, а щодо решти майна на 4,2 мільярди гривень клопотання ще розглядаються.

"У клопотанні до суду щодо залізничних вагонів, наприклад, ми прописали, що українська залізниця має право їх використовувати, поки АРМА не знайде управителя на конкурсі. Так само щодо арештованої техніки та автомобілів - просимо суди до реалізації АРМА своїх повноважень надати можливість ЗСУ використовувати це майно. Нехай воно працює на перемогу", - зазначив він.

Нагадаємо також, що 4 липня Офіс генерального прокурора повідомили, що забезпечили арешт 315 залізничних контейнерів вартістю понад 10 мільйонів гривень із мінеральними добривами на суму понад 350 мільйонів гривень, які належать підприємствам РФ та Білорусі.

2 липня поліція повідомила про арешт 42 залізничних вагонів, які належать компаніям, зареєстрованим в Росії, в Сумській області. При цьому вказувалося, що у них "містилися небезпечні речовини, які могли спричинити надзвичайну ситуацію".

Джерело фото: ua.depositphotos.com