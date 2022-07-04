Україна заарештувала 315 вагонів з міндобривами на 350 млн грн, що належать підприємствам РФ і Білорусі

На 315 залізничних контейнерів вартістю понад 10 мільйонів гривень та товарно-матеріальні цінності на суму понад 350 мільйони гривень, які належать підприємствам Росії та Білорусі, накладено арешт.

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Про це повідомили в Офісі генерального прокурора України.

Як зазначили у відомстві, на території України знаходяться залізничні контейнери, що належать російським та білоруським підприємствам, а також 300 залізничних вагонів з мінеральними добривами, які були ввезені та використовувалися із порушенням митного законодавства України.

"З метою забезпечення збереження цього майна як речових доказів та їх можливої конфіскації у подальшому Офісом Генерального прокурора на підставі рішень слідчих суддів Шевченківського районного суду м. Києва накладено арешти. Орієнтовна вартість арештованого майна складає понад 360 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що досудове розслідування здійснюється Бюро економічної безпеки за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України).

Нагадаємо, 29 червня у поліції повідомили про арешт майна російських компаній на майже 18 мільйонів гривень. Фактичні власники майна отриманий дохід від його користування виводять на рахунки російських та офшорних компаній.