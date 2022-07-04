Украина арестовала 315 вагонов с минудобрениями на 350 млн грн, принадлежащих предприятиям РФ и Беларуси

На 315 железнодорожных контейнеров стоимостью свыше 10 миллионов гривен и товарно-материальные ценности на сумму свыше 350 миллионов гривен, принадлежащих предприятиям России и Беларуси, наложен арест.

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Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора Украины.

Как отметили в ведомстве, на территории Украины находятся железнодорожные контейнеры, принадлежащие российским и белорусским предприятиям, а также 300 железнодорожных вагонов с минеральными удобрениями, которые были ввезены и использовались с нарушением таможенного законодательства Украины.

"В целях обеспечения сохранности этого имущества как вещественных доказательств и их возможной конфискации в дальнейшем Офисом Генерального прокурора на основании решений следственных судей Шевченковского районного суда г. Киева наложены аресты. Ориентировочная стоимость арестованного имущества составляет более 360 млн грн", - говорится в сообщении.

Отмечается, что досудебное расследование осуществляется Бюро экономической безопасности по факту умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 212 УК Украины).

Напомним, 29 июня в полиции сообщили об аресте имущества российских компаний почти на 18 миллионов гривен. Фактические собственники имущества полученный доход от его использования выводят на счета русских и оффшорных компаний.