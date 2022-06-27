В Украине арестовано имущество российских холдинговых компаний на 4,5 млрд грн

При ходатайстве прокуроров Офиса генерального прокурора судом наложен арест на имущество, принадлежащее российским корпорациям на общую сумму более 4,5 млрд. грн.

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Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"В ходе досудебного расследования, начатого по факту планирования и ведения агрессивной войны РФ против Украины, установлены, в том числе скрытые в оффшорных юрисдикциях активы российских корпораций, которые могли использоваться в подрывной деятельности против страны", - говорится в сообщении.

Судом наложен арест на корпоративные права девяти украинских предприятий, принадлежащих российским холдинговым компаниям "Ростех", "Татнефть", "Русал" и "Группа ГМС", а также на 70 объектов недвижимого имущества, включая имущественные комплексы и земельные участки, общей стоимостью свыше 4,5 млрд грн.

Досудебное расследование в уголовном производстве по фактам диверсии и ведения агрессивной войны (ч. 1 ст. 113, ч.1 ст. 437 УК Украины) осуществляется при процессуальном руководстве прокуроров Офиса генерального прокурора следователями Следственного управления ГУ СБУ в АР Крым по оперативному сопровождению контрразведывательного обеспечения объектов критической инфраструктуры и противодействия финансированию терроризма ГЗНИ СБУ, а также Департамента защиты интересов общества и государства Нацполиции Украины.

Как сообщалось ранее, активы группы компаний российской "Татнефти" переданы Национальному агентству Украины по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) для осуществления мер по управлению ими.

Также суд наложил арест на акции и имущество ООО "Глуховский карьер кварцитов", принадлежащего кипрскому "Русалу" российского олигарха Олегу Дерипаске.