В Україні заарештовано майно російських холдингових компаній на 4,5 млрд грн

За клопотання прокурорів Офісу генерального прокурора судом накладено арешт на майно, що належить російським корпораціям на загальну суму понад 4,5 млрд грн.

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Про це повідомляє прес-служба Офісу генерального прокурора.

"У ході досудового розслідування, розпочатого за фактом планування та ведення агресивної війни РФ проти України, встановлено, у тому числі приховані в офшорних юрисдикціях активи російських корпорацій, які могли використовуватись у підривній діяльності проти країни", - йдеться у повідомленні.

Судом накладено арешт на корпоративні права дев'яти українських підприємств, що належать російським холдинговим компаніям "Ростех", "Татнафта", "Русал" та "Група ГМС", а також на 70 об'єктів нерухомого майна, включаючи майнові комплекси та земельні ділянки загальною вартістю понад 4 ,5 млрд. грн.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами диверсії та ведення агресивної війни (ч. 1 ст. 113, ч.1 ст. 437 КК України) здійснюється за процесуального керівництва прокурорів Офісу генерального прокурора слідчими Слідчого управління ГУ СБУ в АР Крим з оперативного супроводу контррозвідування об'єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму ДЗНІ СБУ, а також Департаменту захисту інтересів суспільства та держави Нацполіції України.

Як повідомлялося раніше, активи групи компаній російської "Татнафти" передані Національному агентству України з виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА) для здійснення заходів щодо управління ними.

Також суд наклав арешт на акції та майно ТОВ "Глухівський кар'єр кварцитів", що належить кіпрському "Русалу" російського олігарха Олегу Дерипаску.